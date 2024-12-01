Украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии: что для этого нужно сделать

Украинцы, которые решат выйти на пенсию позже 60 лет, могут получить прибавку к пенсии: до 6% за год и до 54% за шесть лет. Пенсионные выплаты с отсрочкой назначаются по обращению гражданина с учетом полных месяцев страхового стажа.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Согласно Закону Украины " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане, достигшие пенсионного возраста (60 лет) и продолжающие работать, могут отсрочить получение пенсии.

В таком случае размер пенсии растет в зависимости от продолжительности отсрочки.

отсрочка до 60 месяцев: пенсия увеличивается на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа;

страхового стажа; отсрочка свыше 60 месяцев: надбавка составляет 0,75% за каждый полнолуние.

Например:

за год отсрочки (12 месяцев) пенсия увеличится на 6% (0,5%×12);

(0,5%×12); за два года – на 12%;

за шесть лет (72 месяца) – на 54% (0,75% × 72).

"Повышение касается только полных месяцев страхового стажа. За неполный месяц надбавка не учитывается", – объясняют в Пенсионном фонде.

Воспользоваться отсрочкой пенсии могут все, но есть ограничения. Если гражданин ранее получал другой вид пенсии (по другому закону Украины или в другом государстве), то начисление повышения за отсрочку не производится.

Кроме того, пенсия назначается только по обращению гражданина. Выплаты начинаются с первого числа месяца, когда подано заявление.

Отсрочка позволяет увеличить размер пенсии, что может быть выгодно тем, кто планирует продолжать работать после достижения пенсионного возраста. фонд.

Например, если человек работает до 66 лет (отсрочка на шесть лет), то его пенсия может возрасти более чем на половину от первоначального расчетного размера.

собрать необходимые документы (паспорт, идентификационный код, документы о страховом стаже);

подать заявление в сервисный центр ПФУ или через электронный кабинет на официальном сайте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине очередные доплаты к пенсиям часть украинцев получит уже в декабре. Так, надбавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет. пенсия не превышает 10 340,35 гривны.

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