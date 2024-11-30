Пенсии в Украине с декабря: кто может рассчитывать на перерасчет

В Украине очередные доплаты к пенсиям часть украинцев получит уже в декабре. Так, прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет. Но только те, у кого пенсия не превышает 10340,35 грн.

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Об этом напоминает издание "На пенсии". Так, по достижении 70 лет ежемесячная доплата к пенсии будет составлять 300 гривен, после 75 лет – 456 гривен, после 80 лет – 570 гривен.

Право на такие выплаты имеют пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, согласно спискам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пенсия которых не превышает 3250 гривен и не получала денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года. Оформлять такие выплаты не нужно – их назначат автоматически согласно данным Пенсионного фонда Украины.

Когда украинцы выходят на пенсию

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет около 54 лет. Дело в том, что раньше на пенсию выходят прокуроры, судьи, военные и т.п. При этом в среднем один работник, платящий единый соцвзнос, удерживает одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

За 2019-2023 годы доля вышедших на пенсию до 60 лет упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, получавших пенсию после 60 лет, возросло от 0,5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет.

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