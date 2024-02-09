Украинцы могут повысить свои пенсии в любой момент: раскрыты законодательные уловки

В Украине размер пенсии зависит от стажа и заработной платы. Однако будущая выплата зависит и от того, правильно ли будущий пенсионер подал документы.

Как пишет издание "Минфин", есть, по меньшей мере, четыре варианта повысить свою пенсию. Все они позволяют выгодно перечислить выплату.

Предоставить справки о заработной плате за 5 лет подряд по 30 июня 2000 года

Заработная плата для исчисления пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01 июля 2000 года, на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета и ведется Пенсионным фондом Украины.

Заработная плата за период 60 месяцев до 01 июля 2000 года учитывается по желанию лица, при наличии подтверждающих документов (личных счетов, платежных ведомостей и других документов о начисленной и уплаченной заработной плате предприятием, учреждением или организацией, где работало лицо, обращающееся за пенсией) . По словам адвоката, собирать необходимые данные целесообразно тем лицам, которые в советский период получали большую, по тем временам, заработную плату.

Зачисление периодов работы в стаж

Случаи, когда Пенсионный фонд не относит к стажу периоды работы в результате ненадлежаще заполненных записей в трудовой книжке, встречаются довольно часто. Поскольку количество страхового стажа, как уже отмечалось, влияет на размер пенсии, этот вопрос можно решить двумя путями.

"Первый — предоставить уточняющую справку с предприятия, где лицо работало. Второй — обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд отнести соответствующие периоды работы в стаж", — отмечает эксперт.

На сегодняшний день, по его словам, судебная практика в таких спорах сложилась в пользу пенсионеров.

Конечно, самое выгодное (в плане затрат и времени) — получение справки и подача ее в ПФУ. С этого следует и начинать. Однако случается, что такую справку невозможно получить по объективным причинам, скажем, предприятие ликвидировано, но документы не передали в архив, или документы передали, но не все; или предприятие или архив на неподконтрольной территории. Поэтому здесь уже единственным вариантом будет суд, где достаточно высокие шансы получить положительное решение.

Правда, судебный процесс сопровождается определенными издержками. Сумма зависит от того, сам человек будет заниматься делом или с адвокатом. Если сама, то ей нужно будет оплатить только судебный сбор – 1 211,2 грн. Если с адвокатом – еще и гонорар адвокату.

Переход с одного вида пенсии на другой

У лица есть право перейти на другой вид пенсии, например, с пенсии за выслугу лет по Закону Украины "О пенсионном обеспечении" на пенсию по возрасту по Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Обычно это происходит тогда, когда другой вид пенсии позволяет получить большие выплаты.

Владислав Зайцев обращает внимание, что если происходит переход с одного вида пенсии на другой, то должен применяться новый показатель средней заработной платы за три предыдущих года. Это тоже очень сильно может повлиять на повышение пенсии, особенно для тех пенсионеров, которые давно выходили на пенсию.

Однако в большинстве случаев пенсионные органы не применяют новый показатель. Решить этот вопрос непросто. Обычно для защиты своих прав приходится обращаться в суд.

Судебные споры с органами Пенсионного фонда

К начислению Пенсионным фондом пенсий у многих возникают претензии и часто они не безосновательны. В большинстве случаев речь идет о некорректном расчете суммы выплаты. Также можно обжаловать неправомерные действия ПФ, такие, как, например, не проведение перерасчета пенсии по новым справкам о денежном довольствии (касается военных пенсионеров), не проведение индексации и т.п.

"К сожалению, в большинстве случаев разрешить такие споры можно только в судебном порядке. Однако делать это однозначно нужно, ведь все это влияет на пенсию, которую лицо будет получать", – подчеркивает эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине из-за ужесточения правил больше украинцев не сможет получить пенсию вовремя. Им придется работать до 63 или даже до 65 лет.

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