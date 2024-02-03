Часть украинцев не сможет получить пенсию: правила изменили

В Украине с января требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет увеличили с 30 до 31 года. При этом для того, чтобы получить пенсию в 63 года, в 2024-м нужно иметь как минимум 21 года стажа (было 20 лет).

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тем, кому не хватает стажа, придется работать до 63 и 65 лет. Чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь:

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Как говорит OBOZ.UA старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, в среднем у украинцев 32 года стажа, когда они выходят на пенсию. То есть большинство украинцев эту норму выполнит без проблем. Но это только пока.

Уже через год повышение требований по стажу станет настоящей проблемой для определенного количества людей. Они не смогут вовремя выйти на пенсию и вынуждены будут работать до 63 или 65 лет. Со стажем от 15 до 21 года пенсия наступит в 65 лет, со стажем от 21 до 31 года – в 63 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!