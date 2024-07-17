Украинцы могут получить выплату в размере 10 ежемесячных пенсий: какие условия начисления

Работники заведений здравоохранения в Украине имеют право на получение денежной помощи в размере десяти ежемесячных пенсий при выходе на пенсию. Однако эта выплата возможна при условии, что пенсионеры не получали других пенсий, работали в государственных или коммунальных учреждениях и имеют необходимый страховой стаж.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Согласно информации, работники учреждений здравоохранения могут рассчитывать на выплату денежного пособия в размере десяти ежемесячных пенсий при условии выполнения следующих критериев:

неполучение другой пенсии до выхода на пенсию по возрасту: это означает, что работники не должны получать какую-либо другую пенсию, например, за выслугу лет;

это означает, что работники не должны получать какую-либо другую пенсию, например, за выслугу лет; постоянная работа в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на день достижения пенсионного возраста: под это подпадают работники, работавшие на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет;

под это подпадают работники, работавшие на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет; наличие страхового стажа: для мужчин это 35 лет, для женщин – 30 лет страхового стажа на соответствующих должностях.

Документы, подтверждающие право на денежную помощь

При назначении пенсии по возрасту и получению денежной помощи необходимо подать документы, подтверждающие выполнение всех вышеупомянутых условий. К таким документам относятся:

удостоверение личности;

трудовая книжка;

документы, подтверждающие страховой стаж.

ПФУ отмечает, что для получения денежной помощи необходимо одновременное выполнение всех условий. Это включает периоды работы в учреждениях государственной и коммунальной формы собственности, указанные в постановлении Кабинета Министров Украины от 04.11.1993 № 909. Это постановление содержит перечень учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, а также должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальную пенсию 2025 предлагают повысить на 229 грн - до 2590 грн. При этом максимальная пенсия вырастет на 2,2 тыс. грн, до 25,9 тыс. грн. грн. Такое предложение озвучил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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