Украинцы могут получить почти 6 тыс. грн надбавки к пенсии: что для этого нужно

В 2026 году отдельные пенсионеры – в частности, реабилитированные жертвы политических репрессий и некоторые борцы за независимость Украины – могут получать 5 667 гривен специальной надбавки ежемесячно. Выплата не начисляется автоматически, для её получения необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и документально подтвердить право на неё.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Речь идет, в частности, о гражданах, которые пострадали от политических репрессий в прошлом, были реабилитированы или участвовали в борьбе за независимость Украины в ХХ веке.

Кто может получать доплату в размере 5 667 гривен

Право на специальную выплату связано не с возрастом человека или размером его пенсии, а с его статусом и обстоятельствами, определенными законодательством. В частности, на такую надбавку могут претендовать отдельные граждане, которые:

были официально реабилитированы после политических репрессий;

подверглись незаконному преследованию по политическим мотивам;

были незаконно лишены свободы из-за своих политических убеждений;

принудительно содержались или направлялись в психиатрические учреждения по политическим мотивам;

принимали участие в борьбе за независимость Украины в ХХ веке и имеют соответствующий подтвержденный статус.

Выплата связана с законодательством о пенсиях за особые заслуги перед Украиной и изменениями, внесенными в 2023 году. Речь идет о Законе Украины № 3113-ІХ, который предусмотрел дополнительные гарантии для борцов за независимость Украины в ХХ веке и некоторых других категорий граждан, в частности реабилитированных жертв политических репрессий.

Каков размер надбавки в 2026 году

Размер специальной выплаты изначально составлял 4 200 гривен в месяц. Однако сумма подлежит ежегодному перерасчету в соответствии с установленными законодательством показателями. В 2026 году размер такой доплаты вырос до 5 667 гривен ежемесячно.

Лицо, имеющее соответствующее право, получает эти средства в дополнение к своей основной пенсии. То есть речь идет не о замене пенсии и не о разовой помощи, а именно о регулярной ежемесячной выплате.

Например, если пенсионер получает основную пенсию в размере 10 тысяч гривен и имеет право на эту специальную надбавку, при соответствующих условиях общая сумма выплат может составить 15 667 гривен. В то же время фактический размер общей пенсионной выплаты будет зависеть от всех других составляющих пенсии и надбавок, на которые человек имеет право.

Одна из важных особенностей этой выплаты заключается в том, что одного факта получения пенсии недостаточно. Пенсионер должен подтвердить обстоятельства, дающие право на специальную выплату.

Для этого необходимы соответствующие документы, подтверждающие статус реабилитированного лица, борца за независимость Украины или иное предусмотренное законом основание. Именно поэтому человек, который потенциально имеет право на доплату, но не обратился в Пенсионный фонд и не предоставил подтверждение своего статуса, может её не получить.

Как оформить выплату

Для назначения надбавки необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. При обращении нужно подать:

заявление о назначении выплаты;

документы, подтверждающие соответствующий статус;

другие документы, которые могут потребоваться для подтверждения права на пенсию за особые заслуги.

То есть ключевым этапом является именно документальное подтверждение того, что человек относится к категории, для которой закон предусматривает такую выплату. Если документы сохранились не полностью или возникли вопросы относительно подтверждения статуса, пенсионеру следует сначала выяснить в Пенсионном фонде, какие именно документы необходимы в его конкретной ситуации.

Важный момент касается сроков назначения выплаты. Надбавку могут назначить с момента обращения или с момента возникновения права на неё. В то же время закон устанавливает ограничения в отношении выплаты за прошлый период: средства могут быть начислены не более чем за один год до даты обращения.

Что делать, если человек имеет право на несколько надбавок

Отдельно закон предусматривает ситуации, когда человек одновременно может подпадать под несколько категорий, дающих право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. В таком случае одновременно получать несколько таких надбавок нельзя. Человеку назначают один вид выплаты – тот, который предусматривает больший размер.

Таким образом, наличие нескольких оснований не означает автоматического сложения всех предусмотренных сумм друг с другом. Специальная надбавка связана прежде всего с подтвержденным статусом человека, а не с тем, насколько велика его основная пенсия.

То есть небольшой размер пенсии сам по себе не лишает права на выплату, если гражданин относится к соответствующей категории и имеет необходимые подтверждающие документы. В то же время окончательный размер ежемесячной выплаты каждого человека может отличаться в зависимости от всех составляющих его пенсионного обеспечения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 2,8 млн пенсионеров продолжают официально работать, и такая работа не лишает их пенсии, а наоборот — позволяет накапливать дополнительный страховой стаж. Выплата может увеличиться при перерасчете, если после назначения пенсии набралось не менее 24 месяцев стажа.

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