Более 2,5 млн пенсионеров могут получить более высокие выплаты: в ПФУ пояснили, когда пересчитают пенсию

В Украине 2,8 млн пенсионеров продолжают официально работать, и такая работа не лишает их пенсии, а наоборот — позволяет накапливать дополнительный страховой стаж. Размер выплаты может увеличиться при перерасчете, если после назначения пенсии набралось не менее 24 месяцев стажа или прошло два года, а новый заработок учтут только в том случае, если это выгодно пенсионеру.

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Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в ответ на запрос СМИ. По состоянию на 1 июля 2026 года в стране насчитывается около 2,8 млн работающих пенсионеров.

Заберут ли пенсию, если человек продолжает работать

Сам факт трудоустройства после выхода на пенсию не является основанием для прекращения выплат. Человек может одновременно получать пенсию и официальную заработную плату. Более того, официальная работа после назначения пенсии продолжает формировать страховой стаж.

За работника уплачиваются страховые взносы, а значит, эти периоды могут быть учтены при следующем перерасчете пенсии. Поэтому для работающего пенсионера трудоустройство может иметь сразу два финансовых преимущества: он получает зарплату, а приобретенные во время работы месяцы страхового стажа могут стать основанием для увеличения будущей пенсии.

Когда работающему пенсионеру могут увеличить выплату

Для таких граждан предусмотрен индивидуальный перерасчет пенсии. В 2026 году автоматический перерасчет для работающих пенсионеров проводился с 1 апреля. При этом право на перерасчет возникает при определенных условиях.

В частности, его могут провести, если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа. Есть и другой вариант: если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета прошло два года, перерасчет возможен даже в том случае, если за этот период человек накопил менее 24 месяцев нового страхового стажа.

Однако не каждая новая зарплата автоматически увеличивает пенсию. При перерасчете Пенсионный фонд может учесть заработок, который человек получал уже после назначения пенсии, но это делается только в том случае, если такой расчет выгоден для пенсионера.

Например, если человек после выхода на пенсию работал официально, но получал меньшую зарплату, чем та, которая уже была учтена при назначении пенсии, включение нового заработка в расчет может не дать положительного результата. В таком случае будет учитываться, прежде всего, дополнительный страховой стаж.

Если же новый заработок способствует увеличению выплаты, его могут учесть при перерасчете. То есть для пенсионера действует своеобразный принцип: ПФУ выбирает тот вариант расчета, который дает большую пенсию.

Почему официальная работа важна после выхода на пенсию

Работающий пенсионер продолжает накапливать страховой стаж. Каждый период официальной работы, за который уплачивались страховые взносы, попадает в соответствующую систему учета и может быть использован при перерасчете.

В то же время работа "в тени" не дает такого эффекта. Если за человека официально не уплачиваются взносы, соответствующий период не формирует страховой стаж в обычном порядке. Именно поэтому для пенсионера, который продолжает работать, официальное оформление имеет значение не только сейчас, когда он получает зарплату, но и для будущего размера пенсии.

Нужно ли пенсионеру самостоятельно подавать документы

Одним из преимуществ механизма перерасчета является его автоматизация. Пенсионный фонд получает необходимую информацию о страховом стаже и заработке из государственных информационных систем. Поэтому в типичной ситуации пенсионеру не нужно ежегодно самостоятельно подавать справки о каждом отработанном периоде.

После проведения перерасчета человек получает уже обновленный размер выплаты. Впрочем, если в электронных данных есть неточности или определенные периоды работы не отображаются, может потребоваться обращение в Пенсионный фонд и подача документов, подтверждающих соответствующий стаж или заработок.

Повышают ли пенсию всем работающим пенсионерам

Сам факт того, что человек продолжает работать, не означает автоматического увеличения ежемесячной выплаты. Перерасчет осуществляется по установленным правилам и зависит от конкретной пенсионной ситуации.

В некоторых случаях дополнительный стаж приводит к увеличению пенсии. В других ситуациях размер выплаты может остаться без изменений, если оснований для повышения недостаточно.

Также значение имеет заработок, который человек получал в течение периода работы. Если новая зарплата более выгодна для пенсионера с точки зрения пенсионной формулы, её могут учесть. Если нет — перерасчёт проводят без ухудшения уже существующих условий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сентябре перерасчёта пенсий для всех не предусмотрено. Однако для определённой категории граждан выплаты всё же изменятся. Речь идёт о пенсионерах, достигших соответствующего юбилейного возраста и имеющих право на автоматические возрастные надбавки.

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