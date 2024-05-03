Украинцы могут получить доплату к пенсии: кто может рассчитывать на пособие

Украинские пенсионеры могут ожидать надбавок к своим пенсионным выплатам в течение мая и июня, согласно программе ООН, действующей в стране с августа 2023 года. Это будет дополнительная поддержка для лиц, проживающих на территориях с активными или возможными боевыми действиями, а также для тех, кто имеет низкие пенсионные выплаты.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. "Перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных Пенсионного фонда Украины", – говорится в сообщении.

Кто может получить помощь

В рамках выполнения проекта выплату могут получить пенсионеры, отвечающие определенным критериям. А именно:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты);

(с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты); не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам;

от международных организаций или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам; проживают на территориях активных или возможных боевых действий, а именно в пределах таких областей, как:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как получить выплату

Для получения надбавки к пенсии никуда обращаться не нужно – ее начислят автоматически в соответствии с данными, имеющимися в системе Пенсионного фонда Украины. Деньги пенсионеры могут получить двумя способами:

для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств – на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта" - с января 2024 года путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте 2024 года истек срок непрерывной выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года. Пенсионерам, которые в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года) не прошли идентификацию, временно приостановили выплаты на банковские карты.

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