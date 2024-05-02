Части пенсионеров остановили выплаты: как вернуть деньги

В марте 2024 года истек срок непрерывной выплаты пенсий для внутренне перемещенных лиц, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года. Пенсионерам, которые в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года) не прошли идентификацию, временно приостановили выплаты на банковские карты. Однако после прохождения идентификации им выплатят пенсии за все месяцы и за которые они их не получали.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. "Идентификация – это общепринятая европейская практика, позволяющая проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они назначены", – говорится в сообщении.

С конца марта срок выплаты пенсии без прохождения идентификации истек. Теперь часть пенсионеров, не контактировавших с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), продолжает получать пенсионные выплаты, но до момента прохождения идентификации они не перечисляются на банковские карты.

После прохождения идентификации выплата пенсии будет продлена. Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал его из-за непрохождения идентификации.

Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц прошел идентификацию, но не получил пенсию в апреле, финансирование выплат будет возобновлено в ближайший период после поступления информации об установлении лица в Пенсионный фонд Украины. В апреле Сбербанк уже передал Пенсионному фонду дополнительные перечни пенсионеров, прошедших идентификацию.

Таким лицам перечисление пенсий на банковские карты уже возобновлено. Если вы прошли физическую идентификацию, но вам еще не выплатили пенсию, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда и сообщить дату и способ прохождения идентификации.

Как пройти идентификацию

Пройти идентификацию можно любым удобным способом. А именно:

лично посетить отделение АО "Ощадбанк" или орган Пенсионного фонда Украины;

удаленно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись";

с помощью квалифицированной электронной подписи "Действие. Подпись"; с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины);

(подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины); в случае пребывания за границей – получить в зарубежном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо живо и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или почты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пенсии будут перечислены с 1 мая. Речь идет о тех, кто достиг от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн.

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