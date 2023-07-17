Украинцы могут получать дополнительние 3000 грн на детей: кому рассчитывать

Дети, рожденные после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. В частности, таким детям будет предоставлен статус ВПЛ, а следовательно, и ежемесячная выплата в 3 000 грн.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили:

если у ВПЛ родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на нее ребенка назначается;

"если на ребенка, который родился после указанного срока, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года".

Напомним, размер выплат для ВПЛ составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 грн;

для других лиц – 2 000 грн.

Какие выплаты предусмотрены на детей

В целом же, пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

При этом женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. Их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2 272 грн в месяц;

6-18 лет – 2 833 грн в месяц;

18-23 года и в течение учебы в учебных заведениях – 2 684 грн.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2 684 грн на каждого ребенка до 6 лет.

Также следует помнить, что выплаты на детей не начнутся сразу со дня их рождения. Деньги начнут поступать с момента подачи документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа меняется порядок предоставления государственной помощи на жительство ВПЛ. В частности, выплаты продлили до конца января 2024 года.

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