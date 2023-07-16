newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Украине изменили правила получения выплат для ВПЛ: что нужно знать

Владимир Пазий
Личные финансы
1 минута
2,9 т.
Правила выплат для ВПЛ в Украине изменили

В Украине 1 августа меняется порядок предоставления государственной помощи на жительство внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, выплаты продлили до конца января 2024 года.

Видео дня

Также есть исключения, когда будут выплачиваться пособия и в случае пребывания переселенцев за границей. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Средства не будут выплачиваться в случае пребывания человека со статусом ВПЛ за границей более 30 дней подряд. Но из этого правила есть следующие исключения:

  • дни служебной командировки;
  • оздоровление детей;
  • стажировка;
  • лечение;
  • реабилитация.

Также не будут включать дни пребывания за границей в связи с:

  • смертью членов семьи лица и его родственников;
  • уходом за больным ребенком в возрасте до 18 лет;
  • пребыванием в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, из-за чего лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально.

Кроме того, для переселяющихся, которые получают помощь, с 1 августа будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года. Помощь продолжается для всех переселенцев, проживающих в Украине и являющихся ВПЛ в размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;
  • для других лиц – 2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!