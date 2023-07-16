В Украине изменили правила получения выплат для ВПЛ: что нужно знать

В Украине 1 августа меняется порядок предоставления государственной помощи на жительство внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, выплаты продлили до конца января 2024 года.

Видео дня

Также есть исключения, когда будут выплачиваться пособия и в случае пребывания переселенцев за границей. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Средства не будут выплачиваться в случае пребывания человека со статусом ВПЛ за границей более 30 дней подряд. Но из этого правила есть следующие исключения:

дни служебной командировки;

оздоровление детей;

стажировка;

лечение;

реабилитация.

Также не будут включать дни пребывания за границей в связи с:

смертью членов семьи лица и его родственников;

уходом за больным ребенком в возрасте до 18 лет;

пребыванием в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, из-за чего лицо не по собственному желанию не могло вернуться из-за границы и может подтвердить такие обстоятельства документально.

Кроме того, для переселяющихся, которые получают помощь, с 1 августа будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года. Помощь продолжается для всех переселенцев, проживающих в Украине и являющихся ВПЛ в размерах:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн;

для других лиц – 2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине семьи переселенцев могут получить выплату на новорожденного в размере 3 тыс. грн в месяц. Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!