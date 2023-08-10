Украинцы могут обогатиться, продав гривневые банкноты: за какие заплатят тысячи

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые купюры – речь идет о тысячах гривен. При этом номинал таких банкнот роли не играет – дело в их особенностях.

Видео дня

Одной из таких является номер банкнот. К примеру, на специализированном ресурсе Violity за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

Также ценятся купюры-"перевертыши" – у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

А 5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Ценными среди коллекционеров считаются не только бракованные банкноты, но и монеты. К примеру:

с двумя реверсами;

двумя аверсами;

неправильным поворотом аверса к реверсу;

чеканкой на "чужих" заготовках;

с пробными номиналами;

инкузным браком (когда одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде) и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года. Их оценивают в 4000-6000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!