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Украинцы могут обогатиться, продав гривневые банкноты: за какие заплатят тысячи

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
972
Украинцы могут обогатиться, продав гривневые банкноты

Украинцы могут хорошо заработать, продав гривневые купюры – речь идет о тысячах гривен. При этом номинал таких банкнот роли не играет – дело в их особенностях.

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Одной из таких является номер банкнот. К примеру, на специализированном ресурсе Violity за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

На аукционе за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр

Также ценятся купюры-"перевертыши" –  у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года оценили в 4 500 грн.

Также ценятся купюры-"перевертыши"

А 5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн. Такая стоимость обусловлена их браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

5 грн 1992 года оценили в 24 000 грн
На обратной стороне купюры четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

Ценными среди коллекционеров считаются не только бракованные банкноты, но и монеты. К примеру:

  • с двумя реверсами;
  • двумя аверсами;
  • неправильным поворотом аверса к реверсу;
Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу
  • чеканкой на "чужих" заготовках;
  • с пробными номиналами;
  • инкузным браком (когда одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде) и пр.
Монеты с инкузным браком считаются ценными

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года. Их оценивают в 4000-6000 грн.

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