Монеты "из кармана" могут принести украинцам большие деньги: как распознать дорогие копейки
Украинцы могут продать монеты, завалявшиеся в старых вещах, за большие деньги. Ввиду различных особенностей такие копейки нередко становятся коллекционными, а потому нумизматы не жалеют за них тысяч гривен.
Так, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – он округлый и толстый;
- хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;
- гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.
- гурт – гладкий, без насечек.
А 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:
- среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;
- единице в дате – она с хвостиком;
- грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.
- гурту с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.
Также высоко ценятся монеты с различным браком. К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, за монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн.
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