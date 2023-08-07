Монеты "из кармана" могут принести украинцам большие деньги: как распознать дорогие копейки

Украинцы могут продать монеты, завалявшиеся в старых вещах, за большие деньги. Ввиду различных особенностей такие копейки нередко становятся коллекционными, а потому нумизматы не жалеют за них тысяч гривен.

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Так, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

А 5 копеек разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Также высоко ценятся монеты с различным браком. К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, за монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн.

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