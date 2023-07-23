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Украинцы могут обогатиться, продав гривневые банкноты: за какие хорошо заплатят

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
300
Один из наборов украинских банкнот продают за 30 000 грн

Гривневые банкноты могут принести украинцам хорошие деньги. При чем, номинал роли не играет – высокая стоимость может быть обусловлена разными особенностями купюры.

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Одной из таких является номер банкнот. К примеру, на специализированном ресурсе Violity за 30 000 грн продают набор из десяти 500-гривневых купюр с номерами от ЕД 1666660 до ЕД 1666669.

На аукционе за 30 000 грн продают набор из десяти 50-гривневых купюр

Согласно объявлению, состояние банкнот – отличное. Кроме того:

  • дефектов они не имеют;
  • реставрации не подвергались.
Набор 500-гривневых купюр является коллекционным

"Лот купюр по 500 грн общим номиналом 5 000 грн. Номера по порядку: 1666660 ... 1666669", – говорится в объявлении.

Купюры в наборе имеют все номера от ЕД 1666660 до ЕД 1666669

Также ценятся банкноты с другими особенностями. В частности, купюры-"перевертыши" –  у них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой. К примеру, такие 20 грн 1992 года продают за 4 500 грн.

Также ценятся купюры, у которых обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 25 копеек. В частности, за монету 1992 года разновидности 4БАМ могут заплатить за 3000-5000 грн.

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