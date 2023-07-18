Можно хорошо заработать: сколько стоят старые 25-копеечные монеты Украины

Украинские монеты в 25 копеек изымаются из оборота. Однако несмотря на это, они могут принести своим владельцам немалые деньги. Дело в том, что некоторые разновидности таких монет высоко ценятся среди коллекционеров.

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За 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

До 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3000-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и трезуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 10 копеек. В частности, от 10 000 грн до 18 000 грн на аукционах могут заплатить за монеты 1992 разновидности 2.21ВАк.

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