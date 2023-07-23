Украинцы могут начать получать пенсию досрочно: какие условия

Украинцы могут досрочно выйти на пенсию – не дожидаясь наступления соответствующего возраста. Однако сделать это могут не все – только те, кто соответствует определенным условиям.

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Как объяснили в Пенсионном фонде, досрочно выйти на пенсию можно, отработав на вредных производствах, передает "На пенсии". Впрочем, отметили там, это не единственный способ: такая возможность предусмотрена и для лиц с особым статусом.

Таковыми, в частности, являются участники боевых действий. А также лица с инвалидностью вследствие войны.

Кроме того, такое право имеют члены семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. А помимо них:

многодетные матери и матери детей с инвалидностью с детства, тяжелобольных детей;

участники ликвидации и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Также раньше времени выйти на пенсию могут лица, которые были уволены с работы в связи с сокращением штата или по состоянию здоровья. Однако только при условии, что им осталось не более 1,5 лет до достижения пенсионного возраста.

Какой нужен стаж для выхода на пенсию

В то же время, большинство украинцев выйдут на пенсию после накопления необходимого страхового стажа. С 1 января 2023 года для выхода на пенсию в 60 лет он должен составлять не менее 30 лет. При этом с каждым годом стаж для ухода на пенсию в 60 лет будет повышаться и к 2028 году составит 35 лет.

Выйти же на пенсию в 63 года можно только при наличии не менее 20-летнего стажа. А по достижении 65 лет:

в 2023 году – от 15 до 20 лет стажа;

в 2024 году – от 15 до 21 года;

в 2025 году – от 15 до 22 лет;

в 2026 году – от 15 до 23 лет;

в 2027 году – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Что будет с 60-летними украинцами, не имеющими необходимого стажа

Тем же, кто по достижению пенсионного возраста не будет иметь необходимого страхового стажа, пенсия выплачиваться не будет. Однако без поддержки со стороны государства они не останутся – таким людям предусмотрена социальная помощь.

Фактически она является заменой пенсии. При этом ее размер не фиксирован – он пересчитывается каждые 6 месяцев и привязан к:

прожиточному минимуму;

имущественным изменениям;

среднемесячному совокупному доходу.

"Сумма такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны)", – рассказали эксперты "На пенсии".

Как сообщал OBOZREVATEL, самые высокие пенсии в Украине получают киевляне – в среднем 7 190,4 грн. Также большые выплаты у жителей Донецкой (6 601,48 грн), Луганской (6 294,83 грн) и Ривненской областей (6 239,83 грн).

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