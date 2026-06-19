Украинцы массово накапливают наличные: сумма денег у населения достигла рекордного уровня

Украинское население продолжает накапливать наличные деньги – в мае объем бумажных денег у населения превысил 911,9 млрд грн, что стало новым историческим рекордом. В то же время украинцы массово выводят валюту с банковских счетов.

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Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил, что по отношению ко всем средствам в экономике доля наличных выросла до 6-месячного максимума – 22,3%.

"Похоже, население перешло на наличные. Но, судя по всему, это лишь сезонный тренд, когда для обеспечения розничной стихийной торговли требуется больше наличных. Или… просто уходят в наличные", – объясняет эксперт.

Ситуация с банковскими счетами

В то же время накопления украинцев на счетах и депозитах в банках также достигли очередного максимума – 1 478 933 грн. Прирост в мае составил 0,1%, тогда как годовые темпы замедлились до 16,9%:

в гривне – до рекордных 988,72 млрд грн (+3,2 млрд грн после 30,1 млрд в апреле);

(+3,2 млрд грн после 30,1 млрд в апреле); в валюте – до $11,07 млрд (-101 млн долларов, что стало крупнейшим за 28 месяцев оттоком средств со счетов и депозитов).

Также за май было начислено к уплате 3,3 млрд грн процентов

"То есть если их исключить, то получилось бы сокращение. Между тем, это сокращение сформировалось не за счет срочных депозитов, а за счет оттока средств с расчетных счетов", – объясняет Шевчишин.

Аналитик также указал на остановку роста ставок по депозитам (и, соответственно, на замедление притока средств) и на сокращение прироста срочных депозитов и депозитных сертификатов физических лиц (в гривне и валюте) до минимального показателя за последние 6 месяцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае 2026 года украинцы оформили рекордный объем новых кредитов – прирост гривневых кредитов на 12,27 млрд стал вторым по величине за всю историю наблюдений. Отмечается, что такая динамика может свидетельствовать как о росте потребительской активности на фоне инфляционных ожиданий, так и о том, что всё больше домохозяйств вынуждены покрывать свои расходы за счёт заёмных средств.

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