Украинцы имеют право на дополнительные выплаты на детей: какая сумма

В Украине предусмотрена ежемесячная выплата для ребенка, рожденного у внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Ее размер составляет 3 000 грн.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там объяснили: помощь назначается в т.ч., на детей, рожденных после 24 февраля 2022 года (начала полномасштабного вторжения России).

"Если на ребенка, который родился после указанного срока, но до вступления в силу этого постановления помощь не была назначена, она начисляется с даты обращения за ней с автоматическим продлением с 1 августа 2023 года", – рассказали в министерстве.

Какие выплаты предусмотрены на детей

В целом же, пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Кроме того, женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. При этом фиксированной "ставки" нет – их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2 272 грн в месяц;

6-18 лет – 2 833 грн в месяц;

18-23 года и в течение учебы в учебных заведениях – 2 684 грн.

Также многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2 684 грн на каждого ребенка до 6 лет.

Какие выплаты получают ВПЛ

Лица с инвалидностью и дети – 3 000 грн.

Другие лица – 2 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа изменились сроки выплат ВПЛ. Теперь помощь будут выплачивать в два периода – до 15-го и до 28-го числа каждого месяца.

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