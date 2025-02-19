Украинцы должны заплатить налоги за свои авто: за какие и какую сумму

В Украине за последние несколько лет в 6,2 раза взлетело количество тех, кто должен платить налог за элитные авто. Речь идет о машинах не старше 5 лет, стоимость которых составляет от 375 минималок. Минэкономики уже разместило список марок машин, владельцы которых должны платить. Размер налога составляет 25 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Ежегодно Министерство экономики утверждает список автомобилей (модель, возраст и тип двигателя), владельцы которых должны заплатить налог в 25 тыс. грн. В 2025-м в перечень попало 355 моделей. Среди них, например, некоторые модели Aston Martin, Audi, Bentley, BMW и т.д. (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства). В 2022-м он содержал всего 189 марок автомобилей.

Условие для налогообложения: автомобиль должен быть не старше 5 лет, а его стоимость от 375 минималок (3 млн грн). Стоимость своего автомобиля можно рассчитать на специальном калькуляторе, разработанном экспертами министерства. Налог нужно платить раз в год, а его размер – 25 тыс. грн. Внести сумму владелец должен в течение 60 дней после получения уведомления от Государственной налоговой службы.

Государственная налоговая служба (ГНС) в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: за время большой войны количество украинцев, владеющих элитными авто, возросло почти в 6,2 раза. Если в 2022-м платить налог за "элитные авто" имели всего 1312 украинцев (речь идет о физических лицах), то уже в 2023-м их количество возросло до 6803, а в 2024-м – достигло 8094.

Сколько владельцев таких авто в 2025-м пока неизвестно. Органы, регистрирующие машины (сервисные центры МВД) обязаны с 1 апреля передавать информацию в Налоговую службу. "Таким образом, количество физических лиц, которые должны заплатить транспортный налог в 2025 году, можно определить только после получения информации от органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств", – рассказали в ГНС.

Вместе с тем, за последние годы росло и поступление в государственный бюджет от налога на авто. Так, если в 2022 украинцы заплатили 27,1 млн грн, то уже в следующем году сумма выросла до 84,6 млн грн. За 2024-й бюджет получил 136,2 млн грн транспортного налога. Если статистика роста поступлений увеличится, то уже в текущем году поступления могут перевалить за 150 млн грн в год. В масштабах всего государственного бюджета Украины это относительно небольшая сумма, однако, учитывая количество плательщиков, это значительная финансовая нагрузка на тех украинцев, которые владеют дорогими автомобилями.

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