Украинцы держат "на руках" более 100 млрд долларов налички: столько же у топ-богачей мира

Обычные украинцы и бизнес держат вне банков – "на руках" – наличной иностранной валюты на 116 млрд долларов. Это – 85% от всех активов в иностранной валюте. Столько же, кстати, имеют Уоррен Баффет и Стив Балмер, занимающие 9-10 места в свежем списке богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Об этом сообщил член Совета НБУ Богдан Данилишин. Он отметил: всего же на 1 сентября 2023 года украинцы в инвалюте держали активов на 136 млрд долларов. Это:

наличность;

валютные банковские депозиты;

ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов Украины) в иностранной валюте.

"Домашние хозяйства и бизнес основную часть собственных денежных активов держат в иностранной валюте. Примечательно, что в течение войны доля валютных активов в общих финансовых активах бизнеса и населения выросла на 4 процентных пункта. Более 85% валютных активов составляет наличная иностранная валюта – 116 млрд долларов", – говорится в сообщении.

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При этом Данилишин подчеркнул: в гривне украинцы и бизнес держат всего 31% активов. Из которых:

на наличку приходится 31%;

на срочные вклады населения – 11%;

на срочные вклады бизнеса – 11%;

на текущие счета 42%.

Стоит ли скупать доллары

В ближайшее же время банкиры не прогнозируют резкого изменения курса наличного доллара. По словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, по крайней мере, до воскресенья она будет находится на уровне 37,5–38,5 грн.

"В течение 2 недель валютный рынок живет в новых условиях. Следующая неделя не станет исключением: "свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

И в целом этот прогноз сбывается. Так, утром 18 октября банки выставили курс на среднем уровне 37,65 грн/38,2 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

осталось на том же уровне в продаже.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, аналитики финансовой группы ICU считают, что в ближайшие месяцы заметной девальвации гривни не будет. При этом дешеветь нацвалюта Украины все же будет – однако чисто символически.

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