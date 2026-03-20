Украинцы больше платят, но меньше покупают: что происходит с ценами на недвижимость в прифронтовых областях

В разных украинских прифронтовых областях рынок жилья демонстрирует неоднородную динамику. Покупка квартир дорожает, но найти покупателя все труднее. Больше всего за год недвижимость подорожала в Харьковской (+18%) и Сумской (+15%) областях. Однако, в секторе аренды не прослеживается четкая тенденция на рост или падение цен.

Об этом свидетельствуют данные крупного портала по поиску недвижимости. Аналитики сравнили показатели на востоке и юго-востоке Украины на примере 1-комнатных квартир на вторичном рынке, сравнив февраль 2026 года с февралем 2025-го.

Динамика на покупку "однушки" в прифронтовых регионах

Цены на однокомнатные квартиры на вторичке в основном растут, но спрос падает. Это свидетельствует об "осторожности" на рынке. По сравнению с 2025-м покупкой собственного жилья интересуется на 15-45% меньше людей. Наибольшее снижение произошло в Чернигове и области (до -44%), Харькове и области (до -39%) и Днепре и области (до -35%).

Однако медианная цена (цена, которая делит все проданные квартиры ровно пополам: 50% – дешевле этой суммы, а 50% – дороже) на квартиры выросла в:

Харьковской области – +18%, медианная цена 1 млн грн (22,6 тыс. долларов). В Харькове этот показатель составил +16%, до 1,1 млн грн (24,9 тыс. долларов).

Сумской области – +15%, 862 тыс. грн (19,5 тыс. долларов). В Сумах – +19%, до 992 тыс. грн (22,4 тыс. долларов).

Днепропетровской области – +8-12%, до 1,1 млн грн (24,9 тыс. долларов). В Днепре медианная цена на квартиру – 1,4 млн грн (31,7 тыс. долларов).

Черниговской области – +8-12%, до 1,4 млн грн (31,7 тыс. долларов). В Чернигове – 1,5 млн грн (33,9 тыс. долларов).

Но были зафиксированы и снижение цен, а именно в Запорожской области и Запорожье – -4%, ориентировочно до 644 тыс. грн (14,6 тыс. долларов).

Аренда "однушки" в прифронтовых регионах

Четкой тенденции на рост или снижение цен и спроса не зафиксировано: в одних областях одновременно растут и цены, и спрос, тогда как в других наблюдается их снижение. Поэтому больше людей откликаются на объявления по аренде в Запорожской (+74%) и Харьковской (+19%) областях.

Снизился спрос в Черниговской (-28%), Херсонской (-10%) и Сумской (-10%). В прифронтовых регионах по состоянию на февраль 2026-го медианные цены на аренду выглядят так:

Харьковская область – +33%, медианная цена в области и Харькове – 5,3 тыс. грн.

Херсонская область – +33%, медиана в области и Херсоне – 4 тыс. грн.

Запорожская область и Запорожье – +20%, медиана 6 тыс. грн.

Днепропетровская область – +6%, медиана 9 тыс. грн. Днепр – +6%, 10,5 тыс. грн.

Черниговская область – +0%, медианная стоимость составила 6,5 тыс. грн. Чернигов – -7%, медиана 6,5 тыс. грн.

Сумская область – -17%, медиана упала до 5 тыс. грн.

Несмотря на близость к фронту и ситуацию с безопасностью, в прифронтовых областях медианные цены на аренду и покупку квартир преимущественно выросли. Однако при этом спрос заметно снизился. А на аренду в одних областях цены и спрос растут, а в других – снижаются.

