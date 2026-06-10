Украинские беженцы бегут из трех стран ЕС: куда выезжают чаще всего

Несмотря на то, что страны Европейского Союза готовятся ограничить механизм временной защиты для граждан Украины, украинцы продолжают выезжать в ЕС. Но, если в большинстве стран беженцев стало больше, во Франции, Ирландии и на Кипре их стало меньше.

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Об этом свидетельствуют данные Евростата. В целом украинцы составляют более 98,5% всех лиц, которые пользуются механизмом временной защиты в ЕС.

Где больше всего беженцев

По состоянию на 30 апреля статус временной защиты в странах ЕС имели 4 372 960 граждан Украины и других лиц, которые покинули страну из-за войны. По сравнению с концом марта их количество выросло на 42 990 человек, или на 1%.

Странами, которые предоставили приют наибольшему количеству украинских беженцев, остаются Германия, Польша и Чехия. Только на эти три государства приходится более 60% всех получателей временной защиты в Евросоюзе, в частности:

Германия – 1 279 660 человек (29,3% от общего количества в ЕС);

– 1 279 660 человек (29,3% от общего количества в ЕС); Польша – 971 255 беженцев (22,2%);

– 971 255 беженцев (22,2%); Чехия – 384 435 человек (8,8%).

Куда едут и откуда бегут украинцы

В целом количество людей под временной защитой в апреле выросло в 24 странах Евросоюза, а больше всего – в Польше (+9850 человек), Италии (+7020) и Германии (+4705). В то же время в трех странах зафиксировали сокращение количества беженцев:

Франция (-440 человек);

Ирландия (-125);

Кипр (-10).

Если оценивать количество украинских беженцев относительно численности населения, то наибольшую нагрузку продолжают нести страны Центральной Европы. В Чехии на каждую тысячу жителей приходится 35,2 человека под временной защитой, в Польше – 26,6, а в Словакии – 26,5. Для сравнения, средний показатель по Европейскому Союзу составляет 9,7 человека на тысячу населения.

Наибольшую долю среди украинских беженцев в ЕС составляют взрослые женщины – 43,4%. Еще 29,9% приходится на детей и подростков, тогда как доля взрослых мужчин составляет 26,7%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, среди украинских беженцев в Германии стремительно выросло количество мужчин призывного возраста. Среди граждан Украины, которых приняла эта страна в течение последних 16 месяцев, таких было 60%.

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