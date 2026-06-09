Более половины беженцев из Украины в стране ЕС оказались мужчинами призывного возраста: куда едут

Среди украинских беженцев в Германии стремительно возросло количество мужчины призывного возраста. Среди граждан Украины, которых приняла эта страна в течение последних 16 месяцев, таких было 60%.

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Как сообщает WELT, такое резкое изменение структуры миграции зафиксировало Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bamf). Отмечается, что это резко контрастирует с началом полномасштабной войны, когда когда среди прибывших преобладали женщины с детьми.

Как изменилась структура миграции

По состоянию на 30 мая в Германии находилось 1 348 258 украинцев, которые въехали в страну после 24 февраля 2022 года. Из них – 355 745 мужчин в возрасте от 18 до 63 лет. Для сравнения:

по состоянию на 8 марта 2025 года в стране насчитывалось 1 253 569 украинских беженцев;

мужчин мобилизационного возраста среди них тогда было значительно меньше — 297 660 человек.

Таким образом, за последние 16 месяцев общее количество украинцев в ФРГ выросло почти на 100 тысяч человек, но почти 60% из этой новой волны – это мужчины призывного возраста.

Это существенно сместило акценты по сравнению с началом полномасштабной войны, когда доля одиноких родителей с детьми среди украинцев была в пять раз выше, чем в среднем среди населения.

Главной причиной такой тенденции называют смягчение правил выезда за границу в конце августа 2025 года. Тогда юношам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили легально покидать пределы страны.

Политические последствия миграции

Такое изменение демографического среза беженцев вызвало жесткую реакцию немецких политиков и в частности власти. Министр внутренних дел Александр Добриндт во время недавней неформальной встречи глав МВД стран Евросоюза предложил прекратить автоматическое предоставление убежища украинским мужчинам призывного возраста. Если его инициативу поддержат, последствия будут серьезными:

украинцам придется подавать заявления на получение убежища по стандартной общей процедуре предоставления статуса беженца;

придется подавать заявления на получение убежища по стандартной общей процедуре предоставления статуса беженца; при таких условиях юридические шансы получить разрешение на легальное пребывание в Германии будут значительно ниже.

По информации журналистов, позицию Добриндта разделяет большинство министров внутренних дел стран ЕС. Но окончательное решение – за Европейской комиссией, которая должна отреагировать до конца июня и решить, вносить ли ограничения в действующую Директиву о временной защите.

Также OBOZ.UA сообщал о миграционном рекорде в Германии – в 2025 году гражданство страны получили 310 тысяч иностранцев, что стало самым высоким показателем за последние 25 лет. Сейчас по количеству приобретенных паспортов лидируют выходцы из Сирии и Турции, но власти уже готовятся к большой волне натурализации граждан Украины – один из сценариев включает одновременную подачу документов почти 1,3 млн беженцев.

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