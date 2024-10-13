Украинцы активно несут деньги в банки: сколько уже положили на депозиты

В сентябре 2024 г. гривневые депозиты населения выросли на 2,4%, тогда как депозиты предприятий сократились на 1%. Стабильная ситуация на валютном рынке стала основным фактором увеличения вкладов граждан в национальной валюте

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Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По данным Национального банка Украины, несмотря на сложную экономическую ситуацию и длительную нестабильность на финансовых рынках, гривневые депозиты граждан значительно выросли, тогда как депозиты предприятий продолжили сокращаться.

Согласно оперативным данным НБУ, в сентябре гривневые депозиты населения выросли на 2,4%, что составляет прирост в 17,8 миллиарда гривен. Это самый высокий показатель прироста депозитов в национальной валюте среди граждан в 2024 году. Общая сумма банковских вкладов в гривне достигла 1696,7 миллиарда гривен.

Основной причиной роста гривневых депозитов населения стабилизация ситуации на валютном рынке. Второй месяц курс гривни держится на стабильном уровне, что усиливает доверие граждан к национальной валюте. Также положительно повлияла общая экономическая ситуация и сохраняющаяся в стране политическая стабильность.

В отличие от населения депозиты предприятий продолжили сокращаться. В сентябре они уменьшились на 1% (на 9,1 миллиарда гривен), что свидетельствует о продолжающейся тенденции падения уже второй месяц подряд. Это связано с тем, что бизнес сталкивается с определенными экономическими вызовами, включая высокую инфляцию и потребность в оборотных средствах для поддержки деятельности.

Что касается валютных депозитов, то их общий объем за отчетный месяц снизился на 0,5% (на 0,1 миллиарда долларов), достигнув 20 миллиардов долларов. Основным двигателем сокращения стали корпоративные вклады, что еще раз подтверждает финансовую нестабильность в бизнес-среде.

При этом, несмотря на рост депозитов населения, средняя процентная ставка по новым гривневым вкладам продолжает снижаться. В сентябре ставка уменьшилась на 0,2 процентных пункта, достигнув 10,4%. Это свидетельствует о том, что банки постепенно снижают стоимость привлечения средств, вероятно из-за снижения инфляционных рисков и стабилизации на финансовых рынках.

С начала 2024 г. общая динамика банковских вкладов как в гривне, так и в валюте остается восходящей. Вклады в гривне выросли на 4,2%, а в валюте – на 3,8%. Тем не менее, темпы роста депозитной базы существенно замедлились по сравнению с прошлым годом. Прирост депозитов в гривне с начала года снизился почти в 5 раз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам не следует рассчитывать на рост депозитных ставок в 2024 году. Впрочем, не прогнозируется и сильного снижения процентов по гривневым вкладам, которые все равно останутся значительно выгоднее валютных.

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