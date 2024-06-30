Украинцев ждут изменения в социальных выплатах: что теперь будет с помощью

В Украине планируется внедрить изменения, которые уменьшат использование бумажных документов и автоматизируют пересмотр субсидий для облегчения процесса получения социальной помощи. Это сделает систему социального обеспечения более эффективным и удобным для граждан, особенно в военное время.

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Это стало известно из нового проекта постановления Кабинета Министров Украины. Основная идея проекта состоит в том, чтобы заявители могли избежать необходимости представлять документы, которые уже находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или могут быть получены через межведомственный информационный обмен.

Министерство социальной политики сделало процесс получения помощи более удобным для людей. Теперь заявители не вынуждены постоянно предоставлять одни и те же документы. Это значительно упростило процесс обращения в социальные службы и уменьшит бюрократические препятствия.

Кроме того, если в семье или домохозяйстве кто-то умер, не нужно уже обращаться отдельно за пересмотром субсидии на жилье. Уполномоченные органы автоматически пересматривают субсидию со следующего месяца после смерти.

Это значительно облегчило процедуры для семей, которые испытывают тяжелую потерю и не могут быстро решать формальность. Внедрение электронного обмена данными и автоматического просмотра субсидий имеет несколько ключевых преимуществ:

уменьшение времени для обработки заявок: автоматизация процессов позволит быстрее рассматривать заявки и оказывать помощь;

автоматизация процессов позволит быстрее рассматривать заявки и оказывать помощь; уменьшение бумажной работы: меньшее количество бумажных документов снизит нагрузку на работников социальных служб и повысит эффективность их работы;

меньшее количество бумажных документов снизит нагрузку на работников социальных служб и повысит эффективность их работы; повышение удобства заявителей: люди смогут получать необходимую помощь без лишних визитов в государственные учреждения, что особенно важно во время войны;

люди смогут получать необходимую помощь без лишних визитов в государственные учреждения, что особенно важно во время войны; автоматический пересмотр субсидий: это значительно облегчит жизнь семьям, переживающим потерю, позволяя им сосредоточиться на важных вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется расширить перечень категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих право на получение денежной помощи от государства на оплату жилья, с целью поддержки большего количества переселенцев. На эти выплаты в госбюджете заложено 57 млрд. гривен, которые должны быть направлены непосредственно переселенцам.

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