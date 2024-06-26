Список категорий ВПЛ планируют расширить: что нового ожидать переселенцам

В Украине планируется расширить перечень категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих право на получение денежной помощи от государства на оплату жилья, с целью поддержки большего количества переселенцев. На эти выплаты в госбюджете заложено 57 млрд. гривен, которые должны быть направлены непосредственно переселенцам.

Видео дня

Об этом заявила вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что уже направила соответствующее обращение к главе правительства Денису Шмыгалю с предложением расширить перечень категорий ВПЛ, имеющих право на выплаты.

Министр заверила, что средства на это заложены в госбюджете. "Я против идеи, чтобы другим способом предоставлять ВПЛ эти средства, думаю, люди в состоянии сами решать, куда тратить деньги от государства, исходя из собственных нужд. 57 млрд гривен, которые заложены в бюджете на этот год на помощь ВПЛ, должны получить переселенцы. Это очень важно, - сказала Верещук.

Общественная организация "ВПО Украины" активно оказывает социальную поддержку переселенцам и помогает военным. Организация имеет более 20 хабов по всей стране, что свидетельствует о ее широком влиянии и значимости в поддержке ВПО.

На фоне эскалации войны многие украинцы снова вынуждены эвакуироваться из опасных районов. Вице-премьер-министр Ирина Верещук подчеркнула, что деньги должны выплачиваться непосредственно переселенцам, а не через другие способы поддержки. Согласно постановлению Кабинета Министров от 21 октября 2022 г. № 1195, денежная помощь в связи с эвакуацией предоставляется следующим категориям:

лицам, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных в зонах проведения боевых действий или возможных боевых действий (централизованная эвакуация поездом или автобусами);

или возможных боевых действий (централизованная эвакуация поездом или автобусами); при условии, что эти лица не получали помощь от международных организаций и ранее не получали денежную помощь для эвакуируемого гражданского населения.

Размер пособия составляет 3000 грн для лиц с инвалидностью и детей. А для других лиц – 2000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, переселенцы обязаны вернуть государству по ошибке выплаченные социальные средства, если они не отвечают определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно орган социальной защиты может взыскать их через суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!