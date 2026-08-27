Украинцев ждет новое подорожание: НБУ предупредил о росте цен до конца 2026 года

Украинцам не стоит ожидать общего удешевления товаров и услуг до конца 2026 года, ведь прогнозируется ускорение инфляции примерно до 10%, а на цены будут дополнительно давить расходы на электроэнергию, топливо, логистику и рост зарплат. В то же время в последующие годы темпы подорожания должны постепенно снижаться до 6,9% в 2027 году и 5% в 2028-м, однако это будет означать более медленный рост цен, а не их возвращение к прежнему уровню.

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Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины (НБУ). Регулятор обновил экономический прогноз 25 августа и пояснил, какие факторы в ближайшие месяцы будут влиять на стоимость продуктов.

Цены продолжат расти

За последние 12 месяцев потребительские цены в Украине уже выросли на 7,7%. Весной и в начале лета темпы подорожания удалось частично сдержать благодаря появлению нового урожая овощей и фруктов.

Однако этот фактор не может надолго обеспечить низкую инфляцию. По прогнозу НБУ, во второй половине года рост цен может ускориться, а в конце 2026 года инфляция достигнет около 10%.

Важно понимать, что это не означает автоматического подорожания абсолютно всех товаров именно на 10%. Инфляция является средним показателем изменения цен, а стоимость конкретных продуктов, товаров и услуг может меняться значительно сильнее или, наоборот, оставаться почти стабильной.

Что толкает цены вверх

На инфляцию одновременно влияют несколько факторов. Среди них — подорожание электроэнергии, расходы на топливо и логистику, рост себестоимости производства и повышение заработных плат.

Отдельный фактор — последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Для предприятий это означает дополнительные расходы на электроэнергию, резервные источники питания и обеспечение стабильной работы. В итоге часть этих расходов бизнес вынужден закладывать в конечную цену продукции и услуг.

Еще одним фактором стало ослабление гривны, которое наблюдалось в начале года. Для украинского рынка это особенно важно из-за значительной доли импортных товаров и компонентов в производстве.

Ситуация с доходами украинцев имеет две стороны. С одной стороны, рост зарплат повышает покупательную способность населения. С другой — у людей появляется больше возможностей тратить средства, а более активный спрос создает дополнительное давление на цены.

НБУ прогнозирует, что в 2026 году реальные зарплаты в Украине вырастут более чем на 12%. Для сравнения: годом ранее их рост составлял около 7%.

Причиной повышения зарплат остается, в частности, дефицит работников. Из-за войны, миграции и мобилизационных процессов предприятия сталкиваются с нехваткой кадров, особенно в рабочих профессиях.

Чтобы найти и удержать работников, работодатели вынуждены предлагать более высокую заработную плату. Однако увеличение расходов на персонал также может отразиться на себестоимости продукции.

В разных регионах цены меняются по-разному

Общеукраинский показатель инфляции не означает, что цены одинаково меняются во всех областях. В июле 2026 года потребительские цены в Украине в целом выросли на 0,3% по сравнению с июнем. В то же время в регионах ситуация существенно отличалась. Наибольший рост за месяц зафиксирован:

в Киеве – 1,1%;

в Волынской области – 1%;

в Николаевской области – 1%.

В то же время в некоторых регионах цены даже снизились. В частности, в Житомирской области падение составило 0,3%, а в Кировоградской и Херсонской – по 0,2%.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, значительный рост показателя в Киеве был связан, в частности, с повышением тарифов на проезд. Поэтому для жителей разных областей реальное изменение стоимости жизни может отличаться от среднего показателя по стране.

Что будет с ценами на продукты

Одним из главных факторов для продовольственного рынка останется урожай. Появление нового урожая уже помогло сдержать рост стоимости части овощей и фруктов. Если предложение аграрной продукции будет оставаться достаточным, это может помочь сдерживать продовольственную инфляцию и в дальнейшем.

В то же время сезонный фактор не способен полностью компенсировать другие затраты производителей. На конечную цену продуктов влияют:

стоимость электроэнергии;

цены на топливо;

логистика;

оплата труда;

затраты на производство и хранение;

курс гривны;

объемы урожая.

Несмотря на ожидаемое замедление инфляции в перспективе, НБУ не прогнозирует массового падения цен. Здесь важно различать два понятия – инфляцию и дефляцию. Если инфляция снижается, это означает, что цены продолжают расти, но медленнее. Чтобы товары и услуги в среднем начали дешеветь, нужна уже дефляция.

Именно такого сценария в ближайшее время регулятор не ожидает. То есть даже если в 2027 году инфляция будет ниже, чем в 2026-м, это не будет означать возврата цен к прежнему уровню. Например, если товар подорожал вследствие инфляции, дальнейшее замедление инфляции само по себе не вернет ему прежнюю цену.

Когда инфляция начнёт замедляться

НБУ ожидает, что самым сложным в этом плане будет 2026 год. В дальнейшем ситуация должна постепенно улучшаться. Прогноз регулятора предусматривает:

2026 год – около 10% инфляции;

2027 год – 6,9%;

2028 год – 5%.

Таким образом, в ближайшие годы ожидается не снижение общего уровня цен, а постепенное замедление их роста. На ситуацию должны положительно повлиять восстановление энергетической инфраструктуры, увеличение урожаев и постепенное сокращение бюджетных расходов. В результате НБУ рассчитывает, что в 2028 году инфляция вернется к целевому показателю в 5%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за российских ударов по складам и логистическим центрам расходы украинского ритейла на логистику уже выросли примерно в 1,5–2 раза, а компании вынуждены искать новые склады, маршруты и поставщиков. Массового дефицита товаров не ожидается, однако отдельные категории, в частности свежая продукция и крупная бытовая техника, могут временно исчезать из продажи или дорожать.

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