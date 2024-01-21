Украинцев заставляют переплачивать за товары: на какую хитрость идут в супермаркетах

Чтобы получить от покупателей больше денег, супермаркеты и магазины нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров. В частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать клиентам всю сдачу. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек.

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Работает же "схема" по принципу округления, говорится в материале OBOZ.UA. Согласно ему:

сумму, менее 5 копеек должны "простить" покупателю;

более 5 копеек имеет право оставить себе магазин.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – объясняют аналитики.

Как не дать себя обмануть

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Когда стоит жаловаться на кассиров

В то же время, кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что нечем давать сдачу. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей, а потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

Дело в том, объяснили эксперты "Защиты прав потребителей", что кассиры обязаны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Кроме того, в их обязанности входит самостоятельно следить за тем, чтобы в кассе были необходимые для сдачи деньги.

При этом настойчивое требование определенной суммы или понуждение размена крупной суммы в другом месте является перекладыванием обязанностей на покупателя. И в таком случае на кассира следует пожаловаться администрации супермаркета.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, охранники же в магазинах и супермаркетах не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар. Причина – зачастую они не представляют эти заведения, поскольку работают по найму от других компаний. А потому подобные действия могут стать причиной для вызова полиции.

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