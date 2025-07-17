Украинцев снова атакуют почтовые мошенники: как работает схема с наложенным платежом

В Украине снова активизировались почтовые мошенники, которые присылают "выигрыши" или дешевые вещи с наложенным платежом, заставляя людей платить за хлам. Такие схемы не новые, но все еще эффективны, чтобы не попасть в ловушку, никогда не платите за посылки, которые вы не заказывали.

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Об этом сообщают специалисты Госспецсвязи. В сообщении ведомства говорится о двух распространенных схемах, которые снова начали активно использовать аферисты .

Первая – "под выигрыш", человек получает SMS или сообщение в мессенджере, мол, он выиграл 2000 грн и может забрать выигрыш в почтовом отделении. Когда получатель приходит за посылкой, то видит сквозь прозрачную упаковку вроде бы реальные купюры. Но, чтобы забрать "приз", нужно внести наложенный платеж – например, 1000 грн.

Вместо прибыли человек получает пачку сувенирных банкнот, а 1000 грн попадают в карман мошенников. Другой вариант – посылки с ненужными или дешевыми вещами, за которые просят заплатить значительно больше, чем они реально стоят.

Например, присылают моющее средство или дешевую китайскую безделушку, но вместе с доставкой наложенный платеж может достигать нескольких сотен гривен. Все это рассчитано на человеческую забывчивость и надежду, что, возможно, "я что-то таки заказывал". Но, даже если человек колеблется, он часто платит, просто чтобы не иметь проблем с отделением почты или не тратить время.

В Госспецсвязи отмечают, что не следует оплачивать посылки, которые вы не заказывали, и всегда проверяйте, кто является отправителем. Если же есть сомнения, лучше отказаться от получения, а не потерять средства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев начали обманывать фейковыми выплатами под видом "Пакета школьника" – люди вводят банковские данные, а со счетов исчезают деньги. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и вводить реквизиты на неизвестных сайтах – все должно быть только через официальные государственные сервисы.

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