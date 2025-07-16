У украинцев начали воровать деньги под видом "Пакета школьника": как работает схема

Украинцев начали обманывать фейковыми выплатами под видом "Пакета школьника" – люди вводят банковские данные, а со счетов исчезают деньги. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и вводить реквизиты на неизвестных сайтах – все должно быть только через официальные государственные сервисы.

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Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области. На такую аферу наткнулась 40-летняя жительница Коломыйщины, которая потеряла со счета 20 000 грн после ввода банковских данных на фейковом сайте.

Женщина увидела в Facebook ссылку на получение якобы государственной выплаты в размере 5 000 грн для родителей школьников. Перейдя по ссылке, она заполнила форму, указав данные банковской карты. Все выглядело правдоподобно – типичная вывеска, украинская символика, знакомые названия программ. Однако через несколько минут с ее счета списали 20 тысяч гривен.

В полиции подтвердили, что речь идет о маскировке мошеннической схемы под видом государственной инициативы. По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Правоохранители предупреждают, что такие аферы не единичны, и преступники активно используют периоды повышенной социальной активности, например подготовку к новому учебному году. Полиция подчеркивает:

не переходите по подозрительным ссылкам , даже если они выглядят "официально";

, даже если они выглядят "официально"; внимательно проверяйте адрес сайта – мошенники часто добавляют лишние символы или меняют одну-две буквы;

– мошенники часто добавляют лишние символы или меняют одну-две буквы; официальные выплаты в Украине осуществляются исключительно через государственные платформы;

не вводите банковские реквизиты на сторонних или малоизвестных сайтах.

Если вы уже попали в ловушку – не медлите, сделайте скриншоты, сохраните линк, транзакции, обратитесь в полицию по номеру 102. Действительно, в Украине существуют программы социальной поддержки родителей перед началом учебного года, в частности выплаты на детей школьного возраста. Но официальная информация публикуется исключительно на порталах государственных учреждений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кибермошенники продолжают атаковать украинцев, не оставляя надежд украсть их деньги. Гражданам предлагают высокооплачиваемую работу (до 2200 грн в день), которая требует всего до 10 минут времени, но, конечно, таких денег они от аферистов не получат.

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