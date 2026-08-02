Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы должны в обязательном порядке обновлять фотографию в паспорте-книжечке – по достижении 25 и 45 лет. На выполнение этого требования отводится один месяц. Однако если в этот срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признают недействительным. А это уже грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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В тоже время, пояснили в Госмиграционной службе, сам паспорт-книжечка – бессрочный. То есть заставлять обменивать его на ID-карту никто не станет – однако только если речь не идет об исключительных случаях:

Замена паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа, изменении фамилии или других данных владельца.

Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

При замене паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче документа. Либо изменении фамилии или других данных владельца.

Какой выпишут штраф за просроченный паспорт

Вместе с тем, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях пользование недействительным паспортом влечет за собой наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 грн.

Без этого загранпаспорт не сделают

В то же время, для оформления ID-карты или паспорта для выезда за границу украинцы должны предоставить не только пакет необходимых документов, но и квитанцию ​​об оплате услуги. Иначе документ не оформят.

Об этом сообщили в миграционной службе Закарпатской области. Там отметили, что провести такую оплату можно в:

отделении банка;

терминалах самообслуживания;

онлайн.

При этом подчеркивается: если услуга была оплачена, но потребность в ее получении отпала, украинцы могут вернуть свои деньги. Для этого нужно:

обратиться с письменным заявлением в управление ГМС в своем регионе;

предоставить оригинал квитанции, заверенные копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП (ранее известный как идентификационный код), копию справки из банка с реквизитами плательщика.

"Если паспорт оформлялся для ребенка, то необходимо добавить его свидетельство о рождении. Средства будут возвращены на банковский счет в течение 30 дней", – рассказали в в миграционной службе Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед поездкой за границу украинцам следует следует проверить не только срок действия загранпаспорта, но и его техническое состояние, количество свободных страниц и актуальность персональных данных. Несоблюдение же требований может привести к отказу во въезде в отдельные страны – при чем, даже при наличии всех необходимых документов.

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