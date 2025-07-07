Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта: сколько нужно платить

Украинцы обязаны обновлять фотографию в паспорте-книжечке по достижении 25 и 45 лет. Это требование является обязательным и на его выполнение отводится один месяц. Если в установленный срок не вклеить новое фото в паспорт старого образца или не заменить документ на современную ID-карту, документ признается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

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В то же врем, объяснили в Госмиграционной службе, паспорт-книжечка бессрочна. Т.е., принуждать обменивать ее на ID-карту никто не станет – впрочем, только если речь не идет об исключительных случаях:

Невклеенное фото после достижения 25 или 45 лет.

Если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения установленного срока, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту в обязательном порядке.

Проведение замены паспорта образца 1994 года.

В частности, при потере, краже, порче, изменении фамилии или других данных владельца документа.

Какой штраф за просроченный паспорт

В то же время, если вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить паспорт документом нового образца, он считается недействительным. А по статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях, пользовании недействительным паспортом влечет наказание:

на первый раз – предупреждение;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Время срочного оформления паспорта

В то же время, ранее Кабинет министров сократил сроки срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины. Теперь вместо 10 изготовят за 7 дней. При этом, по словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, изменения не касаются первого оформления паспорта.

"Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного). А также обмена паспорта гражданина Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получит штраф и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Платить может довестись от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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