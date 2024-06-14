Украинцев штрафуют за генераторы: сколько придется заплатить нарушителям

В условиях регулярных отключений света многие жители украинских городах задумываются над источниками альтернативных источников питания. Часто их выбор падает на генераторы, которые ставятся на балконе. Но эта затея может обернуться штрафом до 510 грн.

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Кроме того, установка такой автономной электростанции в собственной квартире – достаточно рискованное решение. Кроме того, что такое устройство издает немало шума и чадного газа при работе, из-за нарушения правил эксплуатации генераторы в Украине неоднократно загорались и даже взрывались.

Как пользоваться генераторами?

Согласно правилам пожарной безопасности, устанавливать топливные генераторы можно только на открытом воздухе. При этом они должны стоять на расстоянии не менее шести метров от окон, дверей и гаражей, что невозможно, устанавливая его в многоэтажке.

Украинцам, которые все же решили установить такой генератор на балконе, важно следить, чтобы на устройство не попала вода, иначе оно может перегреться, загореться или ударить током человека. Кроме того, чтобы не отравиться, на балконе необходимо установить детектор газа.

Более безопасной альтернативой являются инверторные и аккумуляторные генераторы. Такие устройства должны быть полностью закрытыми и с правильной синусоидой, а после его установки окна балкона должны быть постоянно открытыми. Также необходимо замерять уровень токсичного газа в квартире и обязательно позаботиться о пожарной безопасности.

За что штрафуют?

Одним из самых весомых недостатков генераторов в эксплуатации – высокий уровень шума. Санитарные нормы Украины предполагают такой допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях:

в дневное время: 55-70 дБ ;

; в ночное время: 45-60 дБ.

Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение – повод для штрафа. Кодекс административных правонарушений предполагает такие меры для нарушителей:

устное предупреждение;

штраф в размере 5-15 необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц (85-255 грн) и 15 до 30 для юридических лиц (255-510 грн).

Если нарушение будет совершено повторно, штраф для граждан вырастет до 15-30 необлагаемых минимумов доходов (255-510 грн), а для юридических компаний – до 50-150 минимумов (850-2550 грн) с конфискацией источника шума.

Штраф назначается после обращения в полицию соседей, жалующихся на шум. Замерить уровень загрязнения должна Санэпидемстанция – количеств децибел от работающего генератора должно быть указано в соответствующем акте. Полиция должна принять заявление, составить протокол, опросить и взять показания у свидетелей, и направить дело в суд, который может принять решение о выплате штрафа.

Также ранее OBOZ.UA писал, что бизнес в Украине могут штрафовать и за использование генераторов без разрешения на выбросы. Такие разрешения можно получить бесплатно и за считанные часы.

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