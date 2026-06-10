Украинцев с собаками в стране ЕС могу оштрафовать на 12,5 тыс. евро: новое правило начнет действовать с июля

Украинцев в Чехии, имеющих собак, могут ждать штрафы до 300 тыс. крон (12,42 тыс. евро). Такое наказание предусмотрено за нарушение правил регистрации домашних любимцев, которые начнут действовать в стране с 1 июля.

Видео дня

Об этом сообщили в чешском Министерстве сельского хозяйства. Сама процедура будет платной, но стоимость каждая ветеринарная клиника будет определять самостоятельно.

Правила регистрации собак в Чехии

Данные в систему вносятся ветеринарами .

. Каждое животное регистрируется отдельно .

. Владельцы обязаны зарегистрировать своего любимца не позднее следующей прививки от бешенства .

. Щенков из питомников необходимо зарегистрировать в системе еще до того, как их передадут новому владельцу

Какие данные нужно указать

Порода и пол .

. Данные о кастрации .

. Информация о вакцинации от бешенства .

. Данные о владельце и контакты на случай, если собака потеряется.

и контакты на случай, если собака потеряется. Номер микрочипа или данные международного pet-паспорта.

Зачем Чехия создает единую базу

По данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии насчитывается около 2,23 млн собак – по этому показателю страна занимает четвертое место в Европе. Создание Центральной базы учета должно решить несколько важных задач:

поможет оперативно находить хозяев потерявшихся или сбежавших животных ;

; позволит эффективнее противодействовать нелегальной торговле животными и деятельности недобросовестных питомников;

и деятельности недобросовестных питомников; упростит повседневную работу муниципалитетов и приютов для животных;

улучшит надзор за обязательной вакцинацией против бешенства.

Проверять наличие регистрации будет Государственная ветеринарная служба. Специальных массовых рейдов на улицах пока не планируют – инспекторы будут контролировать выполнение этого требования во время своих плановых стандартных проверок.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, которые находятся в Чехии под временной защитой (ZDP), должны в обязательном порядке зарегистрировать свои авто – в течение недели после прибытия в страну. Игнорирование повлечет за собой штраф в размере до 30 000 крон (по актуальному курсу НБУ – более 60 000 грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!