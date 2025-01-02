Украинцам изменили правила выдачи документов: какая новая услуга теперь доступна в ЦНАПах

Украинцы теперь могут оформить два паспорта в одном месте, в центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Это значительно сэкономит время и усилия граждан, а стоимость услуги зависит от срочности,

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины (МВД). Такое решение принял Кабинет Министров Украины, внеся соответствующие изменения в перечень административных услуг, предоставляемых через ЦНАП. В соответствии с проектом распоряжения, принятым правительством, услуга включает:

одновременное оформление двух паспортов – внутреннего и заграничного, в том числе вместо утраченных или украденных;

возможность обмена паспортов по необходимости.

Это изменение имеет целью упростить процесс получения документов, предоставляя гражданам возможность выбирать учреждение, в котором им удобнее оформить необходимые документы. Целью внедрения новой услуги является:

оптимизация процесса предоставления административных услуг: ранее для получения внутреннего и загранпаспортов нужно было обращаться в различные учреждения;

удобство для граждан: теперь оформление документов можно осуществить в одном месте, что сэкономит время и усилия;

теперь оформление документов можно осуществить в одном месте, что сэкономит время и усилия; адаптация к новым реалиям: в условиях роста спроса на получение загранпаспортов это решение позволит улучшить ритмичность работы ЦНАПов.

Пока конкретные сроки внедрения услуги по всей стране не названы, но она уже действует в ряде ЦНАПов. Граждане могут обращаться в местные центры, чтобы оформить как внутренний паспорт, так и паспорт для выезда за границу. Стоимость оформления загранпаспорта в 2024 году колебалась от:

958 грн (до 20 рабочих дней) до 1598 грн (до 7 рабочих дней) в ЦНАПах и ДМС;

(до 20 рабочих дней) до (до 7 рабочих дней) в ЦНАПах и ДМС; в "Паспортном сервисе" цены были выше - от 1608 грн до 2248 грн, в зависимости от срочности.

Повышение стоимости услуг связано с ростом цен на бланки, но возможность одновременного оформления двух документов должно компенсировать неудобства, связанные с затратами. За последние годы возросло количество граждан, одновременно оформляющих внутренние и зарубежные документы.

Это связано с необходимостью выезда за границу для работы, обучения или других нужд. Внедрение новой услуги позволит сократить время ожидания и улучшить качество предоставления административных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года в Украине изменилась стоимость биометрических документов : оформление ID-карты стоит от 558 до 928 грн, загранпаспорта – от 1042 до 1682 грн. Вида на постоянное проживание стоят 1175 грн, а на временное – 1080 грн.

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