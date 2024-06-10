Украинцев освободили от одного из налогов: кому можно больше не платить
Жителей приграничных районов Харьковщины, где построили фортификационные сооружения, освободят от уплаты налога на землю. Список владельцев таких участков будет утверждаться Советом обороны Харьковской области.
Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В ведомстве отметили, что этот вопрос поднимался на совещаниях по гуманитарному реагированию в Харьковской области под председательством вице-премьера Ирины Верещук.
"В связи со строительством фортификационных сооружений на приграничных территориях Харьковщины некоторые земельные участки не могут использоваться владельцами. В то же время они продолжают облагаться налогом", – отметили в Минреинтеграции.
В связи с этим уже был разработан согласованный с Минагрополитики, Минфином, Государственной налоговой службой и Харьковской ОВА алгоритм действий, согласно которому владельцев участков, где расположены или могут быть расположены фортификационные сооружения, будут освобождать от уплаты земельного налога. Это будет происходить с учетом решений Совета обороны Харьковской области и в соответствии с решениями местных советов по установлению налоговых льгот.
Список участков, на которых обустраиваются оборонные сооружения, будет утверждать и передавать Совет обороны Харьковской области. Местные советы уже будут принимать решение об установлении налоговых льгот и будут направлять их в Государственную налоговую службу.
В свою очередь, Ирина Верещук дала поручение заинтересованным сторонам оперативно отработать вопрос освобождения от налогообложения владельцев таких земельных участков с применением согласованного алгоритма действий.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинские пенсионеры по возрасту также имеют право не платить земельный налог. Льгота действует только на земельные участки, которые используются определенным образом и только в определенных пределах.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!