Пенсионерам предоставили важную льготу: как получить

Украинские пенсионеры по возрасту имеют право не платить земельный налог. Льгота действует только на земельные участки, которые используются определенным образом и только в определенных пределах.

Согласно Налоговому кодексу, пенсионеров освобождают от уплаты налога на земельные участки, сообщили в Государственной налоговой службе. Но земля должна использоваться только в таких целях:

для строительства индивидуальных гаражей ( не более 0,01 га );

); для индивидуального дачного строительства ( не более 0,10 га );

); для ведения садоводства ( не более 0,12 гектара ).

). для строительства и обслуживания на жилом доме, хозяйственных зданий и сооружений на приусадебных участках в селах ( до 0,25 га ), поселках ( до 0,15 га ) и городах ( до 0,10 га );

), поселках ( ) и городах ( ); для ведения личного крестьянского хозяйства (не более 2 га).

Чтобы получить льготу по уплате земельного налога, необходимо подать заявление произвольной формы о ее предоставлении в контролирующий орган по местонахождению земельного участка. Также понадобятся документы, удостоверяющие право на льготу, то есть пенсионное удостоверение по возрасту.

Следует отметить, что такая налоговая льгота предоставляется и другим категориям населения. В частности:

инвалидам I и II группы;

ветеранам войны и лицам, на которые распространяется действие закона о статусе ветеранов войны;

пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, что в 2024 году изменились правила выхода на пенсию по возрасту. С 1 января, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, граждане должны иметь не менее 31 года страхового стажа. При наличии до 21 года страхового стажа пенсию будут назначать в 63 года, а имеющим от 15 до 20 лет стажа пенсионные выплаты могут быть назначены в 65 лет. Украинцы, имеющие менее 15 лет стажа, не получат пенсию, но смогут рассчитывать на государственную социальную помощь.

Также OBOZ.UA сообщал, что пенсионеров в Украине могут частично лишить пенсии – они могут потерять часть выплат при наличии задолженностей, которые нельзя погасить другими способами. Таким образом, чтобы сохранить выплаты в полном размере, необходимо уплатить долги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!