На границе Украины и ЕС собрались очереди: где больше всего транспорта

Утром 9 января на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление внушительное – до 25 легковых авто (в частности, на границе со странами ЕС). В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 09:00 скопление машин зафиксировано на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 25 легковых авто, 1 автобус;

"Краковец" (граница с Польшей) – 2 автобуса;

"Малый Березный" (граница со Словакией) – 20 легковых авто;

"Вилок" (граница с Венгрией) – 15 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Нижанковичи";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

Что нужно знать о "Зеленой карте" для выезда за границу в 2025 году

В то же время, для украинских водителей заметно изменили правила оформления страховки для выезда за границу на авто – "Зеленой карты". Дело в том, что с 1 января 2025 года вступил в силу новый закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". Согласно ему:

Водители больше не смогут оформить страховку прямо на границе и сразу ее пересечь, нужно планировать получение полиса заранее – "Зеленая карта" начинает действовать только на следующие сутки после оформления.

Цены на "Зеленую карту" больше не регулирует МТСБУ, страховые компании могут устанавливать их самостоятельно (с учетом рисков в каждом конкретном случае). Полисы, оформленные по старым правилам, менять не нужно – они останутся в силе до истечения их срока действия.

С 2025 года все страны-члены системы "Зеленая карта" признают электронные полисы – достаточно хранить PDF-файл на смартфоне, распечатывать бумажный вариант не обязательно.

При этом в случае отсутствия действующего сертификата "Зеленая карта" пограничная служба можетотказать в пересечении границы. Информация о договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Украина и Румыния соединятся еще одним переходом – 261-метровым автомобильным пограничным мостом через реку Тиса.

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