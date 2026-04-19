Ирландия предложила 'щедрые' выплаты беженцам из Украины за возвращение домой

Правительство Ирландии планирует предложить украинским беженцам финансовые выплаты за возвращение домой и постепенно прекратить действие контрактов на их размещение. Обсуждение изменений продолжаются на уровне чиновников, а завершить реформу хотят в течение следующих 12 месяцев.

О намерениях заявил министр по вопросам миграции Колм Брофи, пишет британское издание The Times. Он подтвердил, что власти работают над новой политикой возвращения, которая будет предусматривать финансовую поддержку украинцев. По его словам, выплаты могут быть соразмерными с той помощью, которую государство предоставляло после их прибытия.

Изменения подхода

Правительство рассматривает варианты или полного завершения действия директивы временной защиты, или ее ограничения только для людей из наиболее пострадавших регионов Украины. Идея заключается в том, чтобы изменить систему, которая действует с начала полномасштабной войны.

Брофи прямо сказал, что государство хочет прекратить размещение примерно 16 тысяч украинцев, проживающих в государственном жилье с момента прибытия. Он объяснил это тем, что другие страны ЕС не предоставляют такого уровня поддержки.

И еще один момент. По словам министра, ключевым является именно срок – правительство имеет четкое намерение завершить процесс в течение года. Он подчеркнул, что решение должно быть принято на уровне правительства и доведено до конца.

Финансы и масштабы

Сейчас в Ирландии украинцы могут получить до 2500 евро на человека или до 10000 евро на семью для возвращения в страну происхождения. Правительство планирует использовать подобный подход и в дальнейшем.

С февраля 2022 года временную защиту в Ирландии получили более 125 тысяч украинцев. Значительные средства также направили на поддержку жилья – более 438 миллионов евро выплатили почти 28 тысячам домохозяйств, которые принимали около 64 тысяч беженцев.

Размер ежемесячной помощи менялся: сначала это было 400 евро, затем сумму повысили до 800, а сейчас она составляет 600. Правительство планирует снова уменьшить выплаты до 400 евро, а затем и полностью их прекратить.

Брофи подчеркнул, что речь идет о средствах налогоплательщиков, и государство хочет видеть эффективное их использование. Если люди могут самостоятельно себя обеспечить, правительство не считает нужным тратить миллионы на их содержание.

В то же время власти сталкиваются с двойным давлением – с одной стороны спрос на жилье со стороны местных жителей, с другой – потребности беженцев и искателей убежища. Отдельно обсуждается возвращение отелей, которые использовали для размещения украинцев, обратно в туристическую сферу.

