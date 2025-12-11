Осталось меньше недели, чтобы получить деньги: что нужно знать о выплате 6500 грн в Украине

Украинцы из наиболее уязвимых категорий населения могут получить выплату 6500 грн в рамках "Зимней еПоддержки". Для этого надо оформить заявку в Дії или в отделении Пенсионного фонда.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Эксперты ведомства объяснили, кто может принять участие в программе, как поступают средства и где их можно использовать.

Кто может получить выплату 6500 грн?

Украинцы, которые по состоянию на 1 ноября 2025 года входят в одну из этих категорий:

1. Дети до 18 лет в малообеспеченных семьях – помощь зависит от финансово-имущественного положения семьи, если доход не превышает прожиточного минимума. Например: для ребенка до 6 лет – 3716 грн, для матери – 1816 грн.

2. Дети из числа ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) – помощь на первый 6-месячный период без проверки доходов, на второй период – с проверкой, если доход на человека не превышает 9444 грн.

3. Дети под опекой/попечительством – без проверки финансового состояния.

4. Дети с инвалидностью в детских домах и приемных семьях – без проверки финансового состояния.

5. Лица с инвалидностью I группы (ВПЛ) – аналогичные условия как для детей ВПЛ (доход не более 9444 грн).

6. Одинокие пенсионеры с пенсией до 9444 грн, которые получают надбавку на уход – без проверки имущественного положения.

Как получить помощь?

Заявки на выплату принимаются до 17 декабря через приложение Дія или письменно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Работники помогут оформить заявку, открыть Дія.Карту или использовать другую карту со специальным режимом.

Средства поступят на счет со спецрежимом использования Дія.Карты. Она доступна только для оплаты по телефону.

Важно! БСД (базовая социальная помощь) – это другая программа, поэтому выплата 6500 не предусмотрена для ее получателей. Люди за границей могут получить помощь, если получают другие социальные выплаты и не превысили срок пребывания.

Куда потратить средства

Одежда и обувь: 5641, 5651, 5661, 5691.

Лекарства и витамины: 5912.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторым украинцам уже выплатили 1000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" – так называемую тысячу Зеленского. Но оказалось, что потратить средства можно было нецелевым методом – на товары неукраинского происхождения или даже обналичить. Эти лазейки уже ликвидировали.

