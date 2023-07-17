Украинцев атакуют интернет-мошенники: в Кабмине объяснили, как не стать жертвой

В Украине 86% от общего количества случаев платежного мошенничества происходит в интернете. Аферисты выманивают данные банковских карт, коды, логины и пароли через фишинговые ссылки, ведущие на мошеннические сайты. Чтобы не стать жертвой схемы, нужно придерживаться простых правил.

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О том, что именно делать украинцам, рассказали в Министерстве юстиции. Специалисты предупреждают: мошенники могут копировать дизайн любых ресурсов, на которых пользователи вводят данные карты для оплаты.

Эти сайты могут очень похожи на настоящие вебресурсы. Например, популярных онлайн-магазинов, банков, государственных учреждений, благотворительных фондов и даже международных организаций.

Такие поддельные ссылки распространяют через социальные сети, мессенджеры, смс-сообщения, электронные письма, рекламу в интернете, торговые онлайн-площадки. Поэтому, в первую очередь, украинцам следует быть крайне внимательными при онлайн-общении.

Второе ключевое правило: не переходить по ссылкам от незнакомцев. А прежде чем вводить какие-либо данные нужно внимательно проверить правильность названия сайта в адресной строке.

Оно не должно содержать никаких лишних символов. Также с официальным адресом сайта должна совпадать часть после точки (.com, .ua и т.д.) Если сайт хоть в чем-то показался подозрительным, на нем ни в коем случае нельзя вводить реквизиты платежных карт.

"Мошенники очень активно распространяют фишинг как куплю/продажу разных товаров, услуг. Будьте внимательны к сайтам, где покупаете и оплачиваете товар... Когда приобретаете на торговых онлайн-площадках, обсуждайте детали сделки исключительно в чате торговой площадки или используя ее приложение", – добавили в Минюсте.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцам массово рассылают электронные письма якобы со счетами-фактурами. На самом деле такие сообщения содержат вложения, открыв которые пользователь становится жертвой вредоносного приложения SmokeLoader.

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