Украинцев 50+ все активнее берут на работу: какие должности предлагают

Из-за дефицита кадров украинский бизнес все активнее нанимает работников в возрасте 50+, а более 66% работодателей уже готовы брать на работу даже кандидатов 60+. Наибольший спрос на старших специалистов наблюдается в промышленности, медицине, образовании, агросекторе и торговле, где особенно ценят их опыт и ответственность.

Об этом директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии"Укринформу". По ее словам, дефицит кадров заставляет украинские компании значительно расширять возрастные границы при поиске персонала.

По результатам масштабного опроса 60,9 тысячи работодателей, проведенного осенью 2026 года, почти 20 тысяч компаний заявили о планах нанимать новых работников в течение года. При этом 13 290 работодателей, или 66,3%, подтвердили, что готовы рассматривать кандидатов в возрасте даже 60+.

Наибольшую открытость к трудоустройству людей старшего возраста демонстрируют работодатели в нескольких регионах Украины. Больше всего вакансий для кандидатов 50+ сейчас предлагают в:

Киевской области;

Львовской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области.

Именно здесь бизнес особенно остро ощущает нехватку кадров и все чаще готов отходить от традиционных возрастных ограничений. По данным Государственной службы занятости, наибольший спрос на работников в возрасте 50+ наблюдается в нескольких стратегически важных отраслях. Среди них:

перерабатывающая промышленность;

образование;

здравоохранение и социальная помощь;

сельское хозяйство;

оптовая и розничная торговля;

энергетика;

жилищно-коммунальное хозяйство.

Особенно востребованными остаются высококвалифицированные специалисты – инженеры, технологи, электрики, слесари, операторы станков, агрономы, механики, врачи и фармацевты. Во многих случаях работодатели ищут не просто работников, а людей с реальным практическим опытом, которых сложно заменить младшими специалистами.

Эксперт отмечает, что сегодня преимущества кандидатов 50+ становятся особенно очевидными для бизнеса. Среди главных качеств, которые ценят работодатели:

эмоциональная стабильность;

ответственность;

дисциплинированность;

лояльность к компании;

готовность работать долгосрочно;

практический профессиональный опыт;

способность обучать младших коллег.

Особенно важную роль старшие работники играют в корпоративном наставничестве, передавая знания и профессиональные навыки новому поколению специалистов. Также значительный потенциал кандидатов 50+ видят в сферах администрирования, логистики, закупок, консалтинга и управления проектами.

Несмотря на позитивные изменения, проблема эйджизма на украинском рынке труда полностью не исчезла. По словам Жовтяк, главной преградой часто становится не сам возраст, а распространенные стереотипы относительно так называемого "цифрового разрыва".

По данным Государственной службы занятости, в 2025 году две трети всех работающих украинцев составляли люди в возрасте от 36 до 60 лет. Молодежь до 35 лет составляла лишь 19% занятого населения, а люди старше 60 лет уже 14%.

