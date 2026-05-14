Украинцев 50+ все активнее берут на работу: какие должности предлагают
Из-за дефицита кадров украинский бизнес все активнее нанимает работников в возрасте 50+, а более 66% работодателей уже готовы брать на работу даже кандидатов 60+. Наибольший спрос на старших специалистов наблюдается в промышленности, медицине, образовании, агросекторе и торговле, где особенно ценят их опыт и ответственность.
Об этом директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии"Укринформу". По ее словам, дефицит кадров заставляет украинские компании значительно расширять возрастные границы при поиске персонала.
По результатам масштабного опроса 60,9 тысячи работодателей, проведенного осенью 2026 года, почти 20 тысяч компаний заявили о планах нанимать новых работников в течение года. При этом 13 290 работодателей, или 66,3%, подтвердили, что готовы рассматривать кандидатов в возрасте даже 60+.
Наибольшую открытость к трудоустройству людей старшего возраста демонстрируют работодатели в нескольких регионах Украины. Больше всего вакансий для кандидатов 50+ сейчас предлагают в:
- Киевской области;
- Львовской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области.
Именно здесь бизнес особенно остро ощущает нехватку кадров и все чаще готов отходить от традиционных возрастных ограничений. По данным Государственной службы занятости, наибольший спрос на работников в возрасте 50+ наблюдается в нескольких стратегически важных отраслях. Среди них:
- перерабатывающая промышленность;
- образование;
- здравоохранение и социальная помощь;
- сельское хозяйство;
- оптовая и розничная торговля;
- энергетика;
- жилищно-коммунальное хозяйство.
Особенно востребованными остаются высококвалифицированные специалисты – инженеры, технологи, электрики, слесари, операторы станков, агрономы, механики, врачи и фармацевты. Во многих случаях работодатели ищут не просто работников, а людей с реальным практическим опытом, которых сложно заменить младшими специалистами.
Эксперт отмечает, что сегодня преимущества кандидатов 50+ становятся особенно очевидными для бизнеса. Среди главных качеств, которые ценят работодатели:
- эмоциональная стабильность;
- ответственность;
- дисциплинированность;
- лояльность к компании;
- готовность работать долгосрочно;
- практический профессиональный опыт;
- способность обучать младших коллег.
Особенно важную роль старшие работники играют в корпоративном наставничестве, передавая знания и профессиональные навыки новому поколению специалистов. Также значительный потенциал кандидатов 50+ видят в сферах администрирования, логистики, закупок, консалтинга и управления проектами.
Несмотря на позитивные изменения, проблема эйджизма на украинском рынке труда полностью не исчезла. По словам Жовтяк, главной преградой часто становится не сам возраст, а распространенные стереотипы относительно так называемого "цифрового разрыва".
По данным Государственной службы занятости, в 2025 году две трети всех работающих украинцев составляли люди в возрасте от 36 до 60 лет. Молодежь до 35 лет составляла лишь 19% занятого населения, а люди старше 60 лет уже 14%.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, минималка в Украине (8,6 тыс. грн) – наименьшая среди всех европейских стран. При том средняя зарплата составляет по последним данным Госстата 30,3 тыс. грн. То есть минималка находится на уровне около 28,4% средней зарплаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!