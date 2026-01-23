Украинцам заплатят за авто, поврежденное из-за падения ледовых глыб: как получить деньги

В отличие от предыдущих сезонов, зима 2025-2026 годов оказалась морозной и снежной, из чего вытекает одна из проблем, возникающих перед украинцами – сосульки, которые могут упасть на авто. Компенсацию за такие повреждения можно получить по страховому полису КАСКО.

Об этом сообщает "Суспільне". Но КАСКО не является обязательной процедурой в Украине – поэтому тем, кто не имеет такого полиса, после повреждения авто придется судиться с компанией-держателем дома.

Страхование зимних рисков

Среди пострадавших в результате падения льда на авто на прошлой неделе оказался Валентин Галюк из Львова. По его словам, инцидент произошел на парковке, которая не была никоим образом ограждена.

Теперь для ремонта автомобиля Nissan необходимы запчасти из Японии. К сожалению, "автогражданка" расходы на падение ледовых глыб и снега не покрывает.

"Здесь сработает только полное КАСКО, есть риск падения посторонних предметов, который полностью покроет ущерб, если не было по договору франшиз. Полное КАСКО собственно забирает этот весь груз решения споров, и человек уже ни за что не переживает, а уже страховая компания может подавать регрессные иски к владельцу", – объясняет страховой агент Марьяна Алексеева.

Если нет КАСКО

Дом (был это бизнес-комплекс), где произошло происшествие, находится в частной собственности – его управляющий от комментариев медиа отказался. Если владелец поврежденной машины не имеет КАСКО, ему придется лично добиваться возмещения расходов на ремонт.

Юристы предупреждают, что дело может дойти до суда. Поэтому действовать следует последовательно, и план действий включает такие обязательные шаги:

сделать как можно больше фото и видео с места инцидента;

с места инцидента; записать потенциальных свидетелей , которые смогут дать показания на суде;

, которые смогут дать показания на суде; обратиться в полицию , чтобы правоохранители зафиксировали инцидент;

, чтобы правоохранители зафиксировали инцидент; установить, кому принадлежит дом;

обратиться к организации с устными или письменными претензиями, а если это не даст результата – подать в суд.

