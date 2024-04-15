Украинцам заметно подняли пенсии: почему такая статистика не повод для радости

В первом квартале 2024 года средняя пенсия в Украине выросла на 9,6% (+505 грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5743,3 грн. Несмотря на этот рост, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает недостаточность этих сумм для обеспечения должного уровня жизни пенсионеров и вызовы, которые встают перед системой социального обеспечения.

"Я не собираюсь убеждать, что такая пенсия достойна трудовому взносу нынешних пенсионеров. Это не так. По итогам 2023 года, средняя пенсия составляла 31% от средней зарплаты, а должно быть не менее 40%, чтобы обеспечивать надлежащий уровень замещения трудовых доходов и приемлемый уровень жизни на пенсии", – сообщил Даниил Гетманцев в Telegram.

Гетманцев отмечает, что средняя пенсия, хоть и является одним из показателей, она не всегда отражает реальное состояние пенсионной системы. При разбивке пенсионеров по уровню выплат становится очевидным, что большинство (63%) получает пенсии гораздо ниже среднего уровня, не превышая 5000 гривен в месяц.

Эта ситуация, по словам Гетманцева, вызывает многочисленные нарекания на справедливость пенсионной системы, особенно с учетом долгосрочной проблемы нереформированной пенсионной системы. "До 2014 года пенсионные выплаты были более щедрыми, но даже в этот период стабильность пенсионной системы можно подвергнуть сомнению. Поэтому необходимо акцентировать внимание на необходимости решения этой давней проблемы для обеспечения должного уровня пенсионного обеспечения и справедливости в обществе", - отметил он.

Также он подчеркивает, что пенсионеры, как и другие граждане, могут стать жертвами гиперинфляции и бюджетного кризиса, если не будут приняты эффективные меры. "Пенсионеры, как другие категории граждан, получающих выплаты за счет публичных финансов , будут первыми в ряду пострадавших от галопирующей инфляции ", - отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине самые высокие пенсии в Киеве – 7848 грн. Далее посреди регионов следуют Ровенская (7205 грн), Донецкая (7017 грн), Луганская (6525 грн) и Днепропетровская области (6333 грн).

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