Украинцам за границей может понадобиться важный документ для ребенка: как получить. Инструкция

Украина упростила процедуру оформления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП, ранее индивидуальный налоговый номер) для детей, находящихся за рубежом. Это позволит родителям дистанционно зарегистрировать их в налоговом реестре, даже без необходимости возвращения в Украину.

РНОКПП необходим для оформления документов в Украине, открытия счетов и получения услуг и социальных выплат. Поэтому Государственная налоговая служба (ГНС) Украины рекомендует, даже находясь за границей, позаботиться о его оформлении для ребенка, ведь сейчас это просто и доступно.

Для дистанционного получения налогового номера родителям нужно зарегистрировать ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Для этого нужно подать учетную карточку по форме № 1ДР. Форма и является заявлением на регистрацию.

Форму №1ДР можно подать:

лично (если один из родителей или законных представителей находится на территории Украины);

оформить через представителя по доверенности, заверенной в установленном законодательством порядке;

онлайн через Электронный кабинет или портал "Дія";

по почте.

Учетную карточку подает один из родителей или законный представитель. Для этого понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

подтверждение места жительства.

При этом следует учесть:

подпись на заявлении должна быть заверена в установленном законодательством порядке;

если документ, удостоверяющий личность (ребенка или одного из родителей), выдан на иностранном языке – необходим его перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке;

если родители или один из родителей ребенка на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.

Готовый документ:

могут отправить за границу (по месту пребывания лица за границей или по письменному ходатайству на указанный адрес за рубежом);

направить в зарубежное дипломатическое учреждение Украины;

выдать представителю по доверенности.

