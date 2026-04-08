Украинцам за границей может понадобиться важный документ для ребенка: как получить. Инструкция
Украина упростила процедуру оформления регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП, ранее индивидуальный налоговый номер) для детей, находящихся за рубежом. Это позволит родителям дистанционно зарегистрировать их в налоговом реестре, даже без необходимости возвращения в Украину.
РНОКПП необходим для оформления документов в Украине, открытия счетов и получения услуг и социальных выплат. Поэтому Государственная налоговая служба (ГНС) Украины рекомендует, даже находясь за границей, позаботиться о его оформлении для ребенка, ведь сейчас это просто и доступно.
Для дистанционного получения налогового номера родителям нужно зарегистрировать ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков. Для этого нужно подать учетную карточку по форме № 1ДР. Форма и является заявлением на регистрацию.
Форму №1ДР можно подать:
- лично (если один из родителей или законных представителей находится на территории Украины);
- оформить через представителя по доверенности, заверенной в установленном законодательством порядке;
- онлайн через Электронный кабинет или портал "Дія";
- по почте.
Учетную карточку подает один из родителей или законный представитель. Для этого понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
- подтверждение места жительства.
При этом следует учесть:
- подпись на заявлении должна быть заверена в установленном законодательством порядке;
- если документ, удостоверяющий личность (ребенка или одного из родителей), выдан на иностранном языке – необходим его перевод на украинский язык, заверенный в установленном порядке;
- если родители или один из родителей ребенка на дату его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, для подтверждения принадлежности лица к гражданству Украины подается справка о регистрации лица гражданином Украины.
Готовый документ:
- могут отправить за границу (по месту пребывания лица за границей или по письменному ходатайству на указанный адрес за рубежом);
- направить в зарубежное дипломатическое учреждение Украины;
- выдать представителю по доверенности.
