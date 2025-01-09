Украинцам за границей хотят давать бронирования от мобилизации: в правительстве назвали условие

Украина готова предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от мобилизации мужчинам, которые ранее выехали из страны. Таким образом власти надеются решить проблему дефицита специалистов в отрасли.

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Об этом рассказал министр национального единства Украины Алексей Чернышов, передает "Радио Свобода". Он отметил: с целью привлечения таких украинцев к возвращению в страну для работы на оборонных предприятиях планируется развернуть центры, которые помогут в поиске вакансий как в самой Украине, так и текущей стране пребывания граждан.

"Эти центры вакансий могут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. ... Если он (украинец. – Ред.) не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист – и для того действует определенный механизм, его нужно просто использовать", – сообщил министр.

При этом он подчеркнул: некоторые индустрии остро нуждаются работниках. В частности:

оборонная;

военно-промышленная отрасли.

"У нас дефицит профессионалов, дефицит специалистов. И большинство из них Украина готова бронировать от военной службы", – резюмировал Чернышов.

Ранее же правительство разрешило бронировать от мобилизации священников. Однако не всех – может быть забронировано до 50% священнослужителей религиозных организаций.

В то же время на них не распространяется требование о необходимом уровне зарплаты для получения брони – как для работников критически важных предприятий. Обычные украинцы, напомним, для этого должны получать минимум 20 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, с 28 февраля работники предприятий, утративших статус критичных, больше не будут иметь брони. А потому их смогут мобилизовать.

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