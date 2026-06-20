УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украинцам раздают по два миллиона на жилье: недвижимость за бюджетные средства приобрели уже три тысячи семей

Александр Литвин
Рынки и компании
2 минуты
1,1 т.
Иллюстрация — ключи от нового жилья
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Украине уже 3 тыс. семей приобрели новое жилье, воспользовавшись ваучерами на 2 млн грн. Такие ваучеры выдаются вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) с временно оккупированных территорий. Речь идет о компоненте программы єВідновлення "Жилье для ВПЛ с ВОТ".

На первом этапе программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Общая площадь приобретенного жилья превысила 165 тысяч квадратных метров. Мы видим, что люди активно используют ваучеры по всей стране и выбирают, где строить новую жизнь. Работаем над привлечением дополнительного финансирования. В ходе Ukraine Recovery Conference 2026 планируем привлечь дополнительные ресурсы на программу", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Жилищные ваучеры уже использованы в 22 регионах Украины, причем больше всего жилья по программе приобретено в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в городе Киеве.

Более 88% приобретенного жилья – квартиры, еще около 10% – частные дома. Почти 87% жилья приобретено на вторичном рынке.

Кто может получить средства

  • Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.
  • Важно, что эта возможность доступна для получателей помощи, заявки которых уже одобрены комиссиями.
  • Всего 3300 украинских семей.

Какой вид помощи предоставляется

  • Жилищные ваучеры номиналом 2 млн грн.

Как получить и использовать ваучер

  • Подача заявления

Необходимо подать заявку на резервирование средств через приложение "Дія". Позже это также можно будет сделать через портал "Дія", ЦНАП или у нотариуса.

  • Проверка наличия средств

"Укрпочта", являющаяся оператором программы, проверяет наличие финансирования.

  • Подтверждение резервирования

Если средства есть, в течение 5 дней приходит уведомление об успешном резервировании. Если финансирование временно отсутствует — заявка попадает в электронную очередь.

  • Оформление сделки

После бронирования средств предоставляется 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.

Если вы планируете внести первоначальный взнос или погасить ипотекусначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен одобрить кредит и возможность использования ваучера в качестве источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".

  • Перечисление средств

"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:

  • бронирование отменяется;
  • средства возвращаются в программу;
  • заявку на финансирование можно подать повторно.

На что можно использовать ваучер

  • Приобретение квартиры или жилого дома.
  • Инвестиции в строительство жилья.
  • Первый взнос по ипотеке.
  • Погашение части кредита на жилье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сразу пять стран Европейского Союза выступили с инициативой ввести в ЕС налог на сверхприбыль энергетических компаний. Идея нового налога возникла на фоне стремительного роста цен на топливо, вызванного войной с Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПокупка жильянедвижимостьрынок недвижимостиквартирапереселенцы (ВПЛ)
Редакционная политика