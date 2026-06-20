Украинцам раздают по два миллиона на жилье: недвижимость за бюджетные средства приобрели уже три тысячи семей
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В Украине уже 3 тыс. семей приобрели новое жилье, воспользовавшись ваучерами на 2 млн грн. Такие ваучеры выдаются вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) с временно оккупированных территорий. Речь идет о компоненте программы єВідновлення "Жилье для ВПЛ с ВОТ".
На первом этапе программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
"Общая площадь приобретенного жилья превысила 165 тысяч квадратных метров. Мы видим, что люди активно используют ваучеры по всей стране и выбирают, где строить новую жизнь. Работаем над привлечением дополнительного финансирования. В ходе Ukraine Recovery Conference 2026 планируем привлечь дополнительные ресурсы на программу", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Жилищные ваучеры уже использованы в 22 регионах Украины, причем больше всего жилья по программе приобретено в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в городе Киеве.
Более 88% приобретенного жилья – квартиры, еще около 10% – частные дома. Почти 87% жилья приобретено на вторичном рынке.
Кто может получить средства
- Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.
- Важно, что эта возможность доступна для получателей помощи, заявки которых уже одобрены комиссиями.
- Всего 3300 украинских семей.
Какой вид помощи предоставляется
- Жилищные ваучеры номиналом 2 млн грн.
Как получить и использовать ваучер
- Подача заявления
Необходимо подать заявку на резервирование средств через приложение "Дія". Позже это также можно будет сделать через портал "Дія", ЦНАП или у нотариуса.
- Проверка наличия средств
"Укрпочта", являющаяся оператором программы, проверяет наличие финансирования.
- Подтверждение резервирования
Если средства есть, в течение 5 дней приходит уведомление об успешном резервировании. Если финансирование временно отсутствует — заявка попадает в электронную очередь.
- Оформление сделки
После бронирования средств предоставляется 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.
Если вы планируете внести первоначальный взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен одобрить кредит и возможность использования ваучера в качестве источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".
- Перечисление средств
"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:
- бронирование отменяется;
- средства возвращаются в программу;
- заявку на финансирование можно подать повторно.
На что можно использовать ваучер
- Приобретение квартиры или жилого дома.
- Инвестиции в строительство жилья.
- Первый взнос по ипотеке.
- Погашение части кредита на жилье.
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