Украинцам раздают по два миллиона на жилье: недвижимость за бюджетные средства приобрели уже три тысячи семей

В Украине уже 3 тыс. семей приобрели новое жилье, воспользовавшись ваучерами на 2 млн грн. Такие ваучеры выдаются вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) с временно оккупированных территорий. Речь идет о компоненте программы єВідновлення "Жилье для ВПЛ с ВОТ".

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На первом этапе программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров внутренне перемещенным лицам, которые выехали с временно оккупированных территорий и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Общая площадь приобретенного жилья превысила 165 тысяч квадратных метров. Мы видим, что люди активно используют ваучеры по всей стране и выбирают, где строить новую жизнь. Работаем над привлечением дополнительного финансирования. В ходе Ukraine Recovery Conference 2026 планируем привлечь дополнительные ресурсы на программу", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Жилищные ваучеры уже использованы в 22 регионах Украины, причем больше всего жилья по программе приобретено в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в городе Киеве.

Более 88% приобретенного жилья – квартиры, еще около 10% – частные дома. Почти 87% жилья приобретено на вторичном рынке.

Кто может получить средства

Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

Важно, что эта возможность доступна для получателей помощи, заявки которых уже одобрены комиссиями.

Всего 3300 украинских семей.

Какой вид помощи предоставляется

Жилищные ваучеры номиналом 2 млн грн.

Как получить и использовать ваучер

Подача заявления

Необходимо подать заявку на резервирование средств через приложение "Дія". Позже это также можно будет сделать через портал "Дія", ЦНАП или у нотариуса.

Проверка наличия средств

"Укрпочта", являющаяся оператором программы, проверяет наличие финансирования.

Подтверждение резервирования

Если средства есть, в течение 5 дней приходит уведомление об успешном резервировании. Если финансирование временно отсутствует — заявка попадает в электронную очередь.

Оформление сделки

После бронирования средств предоставляется 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.

Если вы планируете внести первоначальный взнос или погасить ипотеку — сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен одобрить кредит и возможность использования ваучера в качестве источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".

Перечисление средств

"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:

бронирование отменяется;

средства возвращаются в программу;

заявку на финансирование можно подать повторно.

На что можно использовать ваучер

Приобретение квартиры или жилого дома .

или . Инвестиции в строительство жилья .

. Первый взнос по ипотеке .

. Погашение части кредита на жилье.

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