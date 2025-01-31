Украинцам выдают деньги на дрова: кто может получить и сколько платят

Украинцы могут получить финансовую помощь для приобретения дров и твердого топлива. Сумма субсидии зависит от вида топлива и дохода семьи.

Видео дня

Об этом напомнили в правительственной инициативе "Штаб сплоченных общин". Отмечается, что помощь оказывается в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", цель которой - семьям пройти холодный сезон в тепле.

Субсидия назначается семьям, которые используют дрова или уголь для обогрева, получают льготы или субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также нуждаются в дополнительной помощи на отопительный сезон. Сумма субсидии зависит от вида топлива и доходов семьи:

до 7,41 т дров или до 2,23 т угля;

до 21 тыс. грн пособия в год.

Как получить субсидию? Ее назначают автоматически тем, кто уже получает жилищные льготы. А тем, кто их не получает, но нуждается в помощи от государства, может обратиться за назначением:

онлайн:

в территориальные органы Пенсионного фонда;



в исполнительные органы местных советов;



в ближайший Центр предоставления административных услуг;

оффлайн:

через сайт Пенсионного фонда;



на портале Действие;



через сайт Министерства социальной политики.

Для назначения необходимо предоставить ряд документов. В частности, нужно собрать:

паспорт или ID-карту заявителя;

идентификационный код;

справку о составе семьи;

справку о доходах всех членов семьи за 6 месяцев;

документ о праве собственности или аренде жилья;

квитанции об оплате коммунальных услуг.

Пенсионный фонд начисляет субсидию ежемесячно 25 числа. А после расчета средства перескажут заявителю или поставщику топлива.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские переселенцы могут получить субсидию на аренду жилья только имея официальный договор на аренду. При этом заключить такой договор можно сразу при подаче заявки на субсидии в филиале ПФУ, а арендодателю будет компенсирована сумма налогов за сдачу квартиры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!