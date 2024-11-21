Украинцы могут получить почти 22 000 грн на подготовку к зиме: какие условия для выплаты

Украинские семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии столкновения могут получить помощь от ЮНИСЕФ (международная организация, действующая под эгидой ООН) для подготовки к зиме. Размер помощи составляет 21 800 грн. В настоящее время ее уже получили 103 358 человек – и выплата продолжается.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: финансовая поддержка для удовлетворения потребностей в осенне-зимний период предоставляется семьям с детьми, проживающими в 30-километровой зоне от столкновения в ряде областей. В частности:

Днепропетровской;

Донецкой;

Харьковской;

Сумской;

Запорожской;

Херсонской;

Черниговской.

"Продолжаются выплаты в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми на прифронтовых территориях Украины. В настоящее время денежная помощь в размере 21 800 грн, а с ней и уверенность в том, что проведут эту зиму в тепле, уже получили 103 358 человек, включая 44 024 детей", – говорится в сообщении.

Украинцам выдают деньги на дрова и газ для отопления

В то же время, украинцы могут получить субсидию на приобретение сжиженного газа и твердого топлива. Ее размер зависит от доходов домохозяйства: например, за две тонны топлива (3 824,63 грн за тонну) и два баллона газа (382,46 грн за баллон) государство может компенсировать до 3 929,36 грн.

Общая сумма субсидии определяется как разница между стоимостью топлива в пределах норм и обязательным платежом.

Как рассказали в Пенсионном фонде, субсидия на топливо назначается на один календарный год и выплачивается в случае, если домохозяйство использует эти виды топлива для обогрева жилья. Ее размер зависит от:

дохода домохозяйства;

норм потребления топлива;

установленных правительством предельных характеристик стоимости.

Получить же субсидию могут только те домохозяйства, доход которых не позволяет самостоятельно покрывать расходы на отопление. При этом годовой доход домохозяйства учитывается за прошлый календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, если же семья получает жилищную субсидию, важно сообщать Пенсионному фонду (ПФУ), если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц, в течение 30 дней. Несвоевременное сообщение может привести к прекращению выплат или пересмотру их размера.

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