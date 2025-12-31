Украинцам ввели ряд новых выплат: кто получит 50 тыс. грн с 1 января

С 1 января 2026 года в Украине вводится единовременная выплата 50 000 грн за рождение каждого ребенка и ежемесячная помощь 7 000 грн до достижения ребенком одного года. Также предусмотрены ежемесячные выплаты по программам еЯсли и еСадик, помощь беременным женщинам, Пакет малыша и единовременная выплата 5 000 грн для первоклассников.

Об этом говорится в законе №4681-ІХ, который вступает в силу 1 января 2026 года. Часть выплат начнет действовать уже в ближайшее время, а новая система охватит детей от рождения и до школьного возраста.

Ключевая новация – единовременная выплата в размере 50 000 гривен на каждого ребенка, независимо от того, первый он, второй или третий. Помощь назначается одному из родителей, усыновителю, опекуну или попечителю. Обратиться за этой выплатой можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, что дает семьям достаточно времени для оформления документов.

Отдельно предусмотрена ежемесячная помощь в размере 7 000 гривен по уходу за ребенком до достижения им одного года. Выплата назначается лицу, которое фактически осуществляет уход, после завершения отпуска в связи с беременностью и родами.

Важное уточнение, что все дети, рожденные в 2025 году, которым по состоянию на 1 января еще не исполнился один год, также будут получать эту помощь. Дополнительно для них предусмотрена выплата в размере 860 гривен, чтобы ни один ребенок до года не остался без поддержки.

Если ребенок имеет инвалидность, размер ежемесячной помощи до года увеличивается до 10 500 гривен. Для детей в возрасте от 1 до 3 лет вводится программа еЯсла. Она предусматривает 8 000 гривен ежемесячно, если мать или другой законный представитель официально трудоустроен и работает полный рабочий день.

Для детей с инвалидностью в рамках этой программы выплата составит 12 000 гривен в месяц. Начиная с 2028 года, запланирован запуск программы еСадок для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Родители смогут получать 8 000 гривен ежемесячно, если община не обеспечила ребенку место в коммунальном саду или альтернативную форму дошкольного образования.

Для детей с инвалидностью выплата возрастает до 12 000 гривен и может начисляться до 7-8 лет. Новый закон также меняет подход к выплатам в период беременности и родов:

неработающие женщины (студентки, ФЛП без уплаты взносов и т.д.) будут получать 7 000 гривен ежемесячно;

(студентки, ФЛП без уплаты взносов и т.д.) будут получать 7 000 гривен ежемесячно; официально работающие женщины – 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев;

– 100% среднемесячного заработка за последние 12 месяцев; военнослужащие, полицейские и спецкатегории – 100% денежного обеспечения.

Выплаты осуществляются в течение 126 дней (70 до родов и 56 после), 140 дней в случае осложненных родов или рождения двойни, а для отдельных льготных категорий – 180 дней. Родители смогут выбрать, как получить Пакет малыша в натуральном виде или в форме денежной компенсации, размер которой определит Кабмин. Оформить его можно с 36 недели беременности или в течение трех месяцев после рождения ребенка.

Для большинства видов помощи действует единое правило, что заявление подается не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка или с момента возникновения права на выплату (например, усыновление или выход на работу). Ожидается, что оформление постепенно будут переводить в цифровой формат, чтобы уменьшить бюрократию для родителей.

